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放任189具遺體腐爛 科州殯儀館老闆夫妻面臨重刑

編譯俞仲慈／即時報導
科羅拉多州「回歸自然殯儀館」負責人霍爾福德夫婦分別承認191項虐待遺體罪；兩人還同意賠償被害家屬，但金額尚未確定。(美聯社)
科羅拉多州「回歸自然殯儀館」負責人霍爾福德夫婦分別承認191項虐待遺體罪；兩人還同意賠償被害家屬，但金額尚未確定。(美聯社)

科羅拉多州一家殯儀館去年爆發放任189具遺體腐爛的醜聞，涉案的老闆夫婦被捕並遭到多項罪名指控，他們儘管已經認罪，卻仍可能面臨至少15年以上重刑。

根據新聞周刊(Newsweek)報導，「回歸自然殯儀館」(Return to Nature Funeral Home)負責人霍爾福德(Jon Hallford)夫婦分別承認191項虐待遺體罪；兩人還同意賠償被害家屬，但金額尚未確定。

認罪協議仍要求法院判處霍爾福德20年重刑，其妻卡莉(Cari Hallford)求處15至20年徒刑；不過檢方宣稱有六名被害家屬認為霍爾福德夫婦罪大惡極，檢方建議刑期不足以達到懲處目的，若承審法官本特利(Eric Bentley)拒絕認罪協議，兩名被告將撤回認罪並接受審判。

去年10月初，科羅拉多泉(Colorado Springs)西南方約30哩彭羅斯(Penrose)一棟建築物傳出惡臭，鄰居報警處理，結果發現成堆屍體，令人毛骨悚然。

檢察官鮑威爾(Rachael Powell)形容當時恐怖景象：「屍體躺在地上、堆在架上、丟在推床上，一具具遺體堆疊，放著不管。」並強調家屬得知親人遺體被棄置大樓內，怒不可抑。

檢方指出，霍爾福德夫婦最早從2019年開始將遺體堆放在常溫建築物內，沒有依正常火化程序處理遺體，事後以乾混凝土裝在骨灰罈，瞞騙家屬。

受害家屬譚雅·威爾遜(Tanya Wilson)指出：「我母親最後遺願是把遺體撒在她喜歡的地方，而不是擺在建築物裡腐爛。」並強調：「我們原本擁有的平靜以及我們所尊重的意願全部被剝奪。」

報導指出，當時霍爾福德夫婦債台高築，不惜盜用客戶付款甚至濫用90萬元疫情紓困金，用於拉斯維加斯和佛羅里達州度假、整形手術、購買豪車與價值3萬1000元加密貨幣等個人支出，上個月在認罪協議坦承犯下聯邦詐欺罪欺騙客戶與聯邦政府。

這起殯儀館醜聞發生後，科羅拉多州議會全面檢討全國最寬鬆的殯儀館法規，今年通過新法要求殯葬承辦人、防腐師和火葬師必須擁有特定學歷或足夠專業或相關行業的認證資格。

科羅拉多州 紓困金 疫情

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