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401(K)退休帳戶 明年可以放進更多錢了

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401(K)退休帳戶 明年可以放進更多錢了

記者顏伶如／即時報導
接近退休年齡的民眾若經濟狀況許可，明年起將能在401(k)退休帳戶放進更多存款。(美聯社)
接近退休年齡的民眾若經濟狀況許可，明年起將能在401(k)退休帳戶放進更多存款。(美聯社)

接近退休年齡的民眾如果經濟狀況許可，明年起將能在401(k)退休帳戶放進更多存款。國稅局(IRS)上周宣布，員工在2025年能放進401(k)或類似帳戶的最高上限，將從2024年的2萬3000元調高至2萬3500元。

根據聯邦政府現行規定，50歲以上民眾每年可為401(k)退休帳戶放進追加存款(catch-up contributions)，但2025年追加存款額度將維持不變，上限仍是7500元。

從2025年起，60歲至63歲勞工可以行使每年上限為1萬1250元的「超級」(super)追加存款，，等於比一般追加存款能多存3750元到退休帳戶。也就是說，60歲至63歲勞工明年起每年存進雇主提供401(k)退休帳戶的存款，最高額度為3萬4750元。

「超級」追加存款規定來自於拜登總統2022年簽署生效的「牢靠法案2.0版」(Secure 2.0 Act)。

2024年裡，50歲以下勞工參加雇主提供401(k)退休帳戶，每年最高存款金額為2萬3000元，50歲以上勞工多加存7500元，勞工存款加上雇主相對提撥的每年最高上限為6萬9000元。

到了2025年，50歲以下勞工每年可以放進401(k)退休帳戶的存款上限調高到2萬3500元，50歲至59歲勞工以及64歲以上勞工可多存7500元，但60歲至63歲之間勞工則可多存上限1萬1250元的超級追加存款，勞工存款加上雇主相對提撥的每年最高上限為7萬元。

理財網站Bankrate資深產業分析師羅斯曼(Ted Rossman)說，超級追加存款僅適用60歲至63歲之間勞工，由於人數極少，政策帶來的改變不會太大。

基金管理機構先鋒集團(Vanguard Group)2023年研究報告指出，參加401(k)退休帳戶計畫的民眾中，存款達到年度最高上限只只占14%。

另一方面，傳統型個人退休帳戶(individual retirement account，IRA)每年存款上限明年維持7000元，50歲以上民眾追加存款上限同樣維持1000元。

勞工 退休 401(k)

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