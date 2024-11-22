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研究：自來水以氯胺消毒恐生有毒副產品 應立即調查

中央社華盛頓21日綜合外電報導
示意圖。Image by Ralf Ruppert from Pixabay
示意圖。Image by Ralf Ruppert from Pixabay

根據今天發表的一項新研究，美國1/3人口、全球數以百萬計人口的用水使用的化學消毒品氯胺，會產生可能有毒的副產品，應「立即」調查這種無機化合物對健康可能產生的影響。

法新社報導，雖然氯仍是美國和全球最廣泛用來去除自來水中病原體的消毒品，但為了避免水中出現與膀胱癌、大腸癌、出生時體重過低和流產等情況有關的特定副產品，幾十年來在許多供水系統中，氯胺被用來取代氯的情況愈來愈多。

現今有1億1300多萬名美國人依賴氯胺消毒的飲用水。在加拿大、亞洲和歐洲也有使用這種化合物。

然而，在美國「科學雜誌」（Science）發表上述研究的主要作者費瑞（Julian Fairey）在記者會上表示：「氯胺本身會分解成一些特性仍不確定的產物。」

其中1種副產品40多年前已被發現，但在化學上仍無法解析，因此只好稱為「不明產品」；如今費瑞和他的團隊終於解開這個謎。

他們利用傳統化學方法結合高解析度質譜法和核磁共振等現代工具，確認這個副產品是氯硝醯胺陰離子（chloronitramide anion）。

費瑞的團隊在所有40個用氯胺消毒的用水樣本中，都檢測到了這種化合物，且最高濃度達到每公升100微克，超過了一般監管限制的消毒物副產品濃度每公升60至80微克。

儘管這種化合物尚待進行毒性研究，但研究人員發出警訊。費瑞指出，其化學結構和產生的濃度看來都令人擔憂，「我們無疑認為應當進行健康影響研究」。

費瑞等人的報告呼籲立即確認這種化合物在公共用水中的含量，並對其進行更深入的健康影響與毒性研究。

與此同時，費瑞建議自來水公司可考慮恢復使用氯來消毒，儘管這還有必要使用第2消毒品來中和氯所產生的已知有毒副產品。

而由於關於氯胺消毒的進一步研究和採取相關監管行動很可能要費時數年，研究人員建議，有關民眾可先使用活性碳來過濾家中用水。

毒品 檢測 加拿大

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