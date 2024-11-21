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驅逐4成黑工？農場肉廠缺工 恐致食品價上漲

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驅逐4成黑工？農場肉廠缺工 恐致食品價上漲

編譯陳韻涵／即時報導
在新墨西哥農場工作的工人，大部分都是無證移民。(路透)
在新墨西哥農場工作的工人，大部分都是無證移民。(路透)

川普揚言就任後將大規模驅逐無證移民，農產業正努力避免勞力短缺，農場與工廠擔心移民當局突襲；勞工部報告指出，約66%的美國農工在外國出生，42%的人未獲准在美合法工作。

華爾街日報(WSJ)報導，美國的食品供應鏈主要依靠移民工人完成部分最具挑戰性的工作，如摘水果、噴殺蟲劑、操作機器，以及屠宰牲畜等。

華盛頓州的一名無證農場工人說，她每天下田採摘櫻桃、蘋果、蘆筍、梨子等農產品，無論晴雨，年薪約2萬4000元。

這名1998年從墨西哥抵美、育有四個孩子的女性認為，川普會比上個任期更可能兌現驅逐數百萬人的威嚇承諾；她在農場工作20年，發現大多數人都是非法「黑工」，但若「沒有我們，食物會腐爛」。

農業貿易團體正積極遊說川普政府擴大臨時工作簽證，部分農場和肉類加工商則試圖穩固勞力招聘確保人力無虞。

工會和工人倡議組織則試圖教育成員了解其法定權利，並制定計畫因應移民當局突擊；除無證工人外，有合法身分的人也擔心被迫離開美國。

肉類加工廠和酪農業者長期與政府為移民政策鬥爭，以維持食品供應；如今業者示警，相關法律變革會影響原本就已緊張的勞力市場。

業者表示，員工減少可能讓公司提高工資，進而導致食品價格上漲。

貿易組織「肉類協會」(Meat Institute)總裁兼執行長波茲(Julie Anna Potts)表示，「我們的會員需要穩定的勞力。」

川普承諾打擊無證移民並任命對移民立場強硬的聯邦移民及海關執法局(ICE)前代理局長霍曼(Tom Homan)擔任「邊境沙皇」(border czar)，負責監督移民政策；川普表示，他的政策將創造更多美國就業機會，並杜絕可能藏匿罪犯的移民偷渡網。 

肉品加工廠在川普上個任期內成為移民官員的目標，他們曾突襲俄亥俄州的豬肉工廠，以及大型家禽業者柯克食品(Koch Foods)在密西西比州的工廠。

霍曼本月接受紐約一家電視台訪問時表示，他將再次突襲搜查肉類加工廠及其他非法移民聚集的工作場域。

美國農工約66%在外國出生，42%的人未獲准在美合法工作。圖為佛州墨西哥裔農工扛...
美國農工約66%在外國出生，42%的人未獲准在美合法工作。圖為佛州墨西哥裔農工扛著果籃，上面印有「汝食吾供」字樣。(美聯社)

非法移民 川普 勞工部

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