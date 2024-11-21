CNN：MSNBC新聞頻道命運如何恐由川普決定

電信媒體巨擘康卡斯特(Comcast)20日宣布，旗下MSNBC、CNBC等有線電視頻道將與集團脫離，整併之後成為一家新上市公司。(美聯社)

電信媒體巨擘康卡斯特(Comcast)20日宣布，旗下MSNBC、CNBC等有線電視頻道將與集團脫離，整併之後成為一家新上市公司，與集團當中的國家廣播公司(NBC)完全分開。有線電視新聞網(CNN)21日報導分析，雖然過程不需要司法部 或聯邦傳播委員會(Federal Communications Commission，FCC)核准，但身為主管機關的川普 新政府首長，仍有機會對付長年與川普意見相左的MSNBC。

市場調查公司MoffettNathanson創辦人莫夫特(Craig Moffett)說：「讓川普覺得比CNN更討人厭的只有兩家媒體，一個是MSNBC，另一個就是NBC。」

川普第一任內，美國電話電報公司(AT&T )原本打算併購CNN母公司「時代華納」集團(Time Warner)，卻因為面臨司法部訴訟而作罷。CNN報導，司法部出手擋下併購案引起外界揣測，認為是對CNN經常批判川普做出懲罰。

CNN報導，川普即將再次執症，如今媒體界景氣不佳，對於某些媒體來說，整併恐怕是唯一的生存之道，而川普政府則有許多機會能夠拖延併購案，甚至封殺。

獲川普提名新任聯傳會主席的卡爾(Brendan Carr)19日接受福斯新聞網(Fox News)訪問時說，聯傳會在審核派拉蒙集團(Paramount)與天空之舞傳媒(Skydance Media)合併案時，將要求查看民主黨候選人賀錦麗接受「60分鐘」(60 Minutes)專訪的談話逐字稿。「60分鐘」是哥倫比亞廣播公司(CBS)1968年以來播出的老牌節目，派拉蒙是CBS的母公司。

莫夫特指出，卡爾受訪談話釋放重要訊息，意味著傳統以來被視為自由派的新聞媒體，今後事業交易恐將「面臨難關」。