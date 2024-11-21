我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

楊双子「臺灣漫遊錄」 台首本獲美國國家圖書獎作品

台外交部次長吳志中：台灣想在烏克蘭設代表處

CNN：MSNBC新聞頻道命運如何恐由川普決定

記者顏伶如／即時報導
電信媒體巨擘康卡斯特(Comcast)20日宣布，旗下MSNBC、CNBC等有線電視頻道將與集團脫離，整併之後成為一家新上市公司。(美聯社)
電信媒體巨擘康卡斯特(Comcast)20日宣布，旗下MSNBC、CNBC等有線電視頻道將與集團脫離，整併之後成為一家新上市公司。(美聯社)

電信媒體巨擘康卡斯特(Comcast)20日宣布，旗下MSNBC、CNBC等有線電視頻道將與集團脫離，整併之後成為一家新上市公司，與集團當中的國家廣播公司(NBC)完全分開。有線電視新聞網(CNN)21日報導分析，雖然過程不需要司法部或聯邦傳播委員會(Federal Communications Commission，FCC)核准，但身為主管機關的川普新政府首長，仍有機會對付長年與川普意見相左的MSNBC。

市場調查公司MoffettNathanson創辦人莫夫特(Craig Moffett)說：「讓川普覺得比CNN更討人厭的只有兩家媒體，一個是MSNBC，另一個就是NBC。」

川普第一任內，美國電話電報公司(AT&T)原本打算併購CNN母公司「時代華納」集團(Time Warner)，卻因為面臨司法部訴訟而作罷。CNN報導，司法部出手擋下併購案引起外界揣測，認為是對CNN經常批判川普做出懲罰。

CNN報導，川普即將再次執症，如今媒體界景氣不佳，對於某些媒體來說，整併恐怕是唯一的生存之道，而川普政府則有許多機會能夠拖延併購案，甚至封殺。

獲川普提名新任聯傳會主席的卡爾(Brendan Carr)19日接受福斯新聞網(Fox News)訪問時說，聯傳會在審核派拉蒙集團(Paramount)與天空之舞傳媒(Skydance Media)合併案時，將要求查看民主黨候選人賀錦麗接受「60分鐘」(60 Minutes)專訪的談話逐字稿。「60分鐘」是哥倫比亞廣播公司(CBS)1968年以來播出的老牌節目，派拉蒙是CBS的母公司。

莫夫特指出，卡爾受訪談話釋放重要訊息，意味著傳統以來被視為自由派的新聞媒體，今後事業交易恐將「面臨難關」。

川普 司法部 AT&T

上一則

感恩節大餐開銷連2年下降 10人份經典節日大餐58元較前年下降9%

下一則

35分錢的香蕉拍賣 這位中國人花624萬買下：吃掉它

延伸閱讀

談判籌碼更多、準備更好 墨西哥對於川普2.0並不擔心

談判籌碼更多、準備更好 墨西哥對於川普2.0並不擔心
加拿大擔心川普大規模遣返行動 將讓無證客往北遷徙

加拿大擔心川普大規模遣返行動 將讓無證客往北遷徙
比特幣還會飆嗎？川普2.0時代操作「川普交易」7點須知

比特幣還會飆嗎？川普2.0時代操作「川普交易」7點須知
川普重返白宮 會如何影響歐亞債市和匯市？

川普重返白宮 會如何影響歐亞債市和匯市？

熱門新聞

在秘魯首都利馬舉行的亞太經合組織(APEC)峰會領導人合影上，中國國家主席習近平占據了各國領袖大合照的中心位置，而美國總統拜登則只在第二排右上角倒數第二，被指是「公然羞辱」。(美聯社)

APEC合照 拜登「被公然羞辱」退居角落 習近平站C位

2024-11-16 21:20

華州17歲少女拒絕包辦婚姻 父母策畫「榮譽殺人」取她命

2024-11-16 19:20
圖為執法與遣返行動辦公室主管在德州機場監督一架遣返航班。（路透資料照）

半年來第3次 美國再度向中國派出「大型遣返航班」

2024-11-19 13:13
美航太公司「藍色起源」33歲專案經理伯克在選舉日當晚用冰斧殺害67歲父親遭逮。（取材自LinkedIn）

因川普當選崩潰？貝佐斯員工砍死父親 還拍手微笑

2024-11-14 09:58
紙本支票成了詐騙集團輕鬆進帳的下手目標。示意圖。（記者許君達/攝影）

華爾街日報：盜領紙本支票不必高科技 詐騙集團輕鬆到手

2024-11-19 11:50
聯邦為歐記健保擴大補助的效期明年底結束。(路透)

歐記健保聯邦補助明年底到期 340萬人憂失醫療保險

2024-11-18 08:39

超人氣

更多 >
12星座堅持己見排行 牡羊必當贏家、他從不改變原則

12星座堅持己見排行 牡羊必當贏家、他從不改變原則
好市多這款超搶手抹布 出自華人之手

好市多這款超搶手抹布 出自華人之手
川普調高關稅衝擊物價 這幾類民生消費品漲最凶

川普調高關稅衝擊物價 這幾類民生消費品漲最凶
川普擬大規模遣返無證客 民主黨籍州、市長誓言對抗

川普擬大規模遣返無證客 民主黨籍州、市長誓言對抗
宋仲基官宣：我遇見了另一個可愛的女孩

宋仲基官宣：我遇見了另一個可愛的女孩