奧斯丁：美國從庫存拿出某些武器提供給烏克蘭、以色列

國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)20日對媒體表示，美國從庫存(inventory)拿出某些武器提供給烏克蘭和以色列。（路透）

有線電視新聞網(CNN)報導，拜登政府決定同時為烏克蘭 、以色列 提供軍援，已對美國本身的武器庫存造成壓力。前往寮國參加「東南亞國家協會國防部長擴大會議」(ADMM-Plus)的國防部長奧斯丁 (Lloyd Austin)20日對媒體表示，美國從庫存(inventory)拿出某些武器提供給烏克蘭和以色列。奧斯丁同時對媒體表示，白宮準備宣布再為烏克蘭提供最多2億7500萬元的安全協助。

奧斯丁在寮國對媒體說：「由於我們同時對烏克蘭、以色列提供安全協助，毫無疑問的，我們有從庫存拿出某些東西。」

奧斯丁表示，為盟邦提供武器促使華府補充自己的武器庫存，也因此創造就業機會。

他說：「每次行使總統撥款權(presidential drawdown)時，我們就從自己的庫存拿出某些東西，提供給有需要的國家，過去這段時間確實有重大需求，然後我們會用更好的新物件做為替換。」

奧斯丁說，用來替換的新武器是在美國製造，創造工作機會，「讓我們享有更好的軍事優勢」。但他表示：「我們知道需要花點時間。」

奧斯丁同時對媒體表示，白宮20日稍晚將宣布為烏克蘭進一步提供最多2億7500萬元的安全協助，以滿足烏克蘭戰場的迫切需求。

他表示，援助項目包括火箭系統彈藥、火砲以及反坦克武器。