17歲亞裔打破親哥紀錄 成通過加州律師考試最年輕者

從左到右，朴彼得、朴索菲亞、杜拉瑞縣地區檢察官沃德。(截取自杜拉瑞縣地區檢察官辦公室)

17歲的朴索菲亞(Sophia Park，音譯)是加州一個地區檢察官辦公室的法律助理，近日打破了她親哥哥朴彼得(Peter Park，音譯)保持的紀錄，成為了通過加州律師考試(state bar exam)的最年輕者。

去年，朴彼得在17歲又11個月大的時候，創下了通過加州律師考試最年輕人的紀錄。今年朴索菲亞通過考試時，她才17歲又8個月大，以3個月的優勢擊敗了哥哥，成為新的紀錄保持者。

朴索菲亞目前是加州杜拉瑞縣(Tulare County)地區檢察官辦公室的一名法律助理。杜拉瑞檢察官沃德(Tim Ward)表示，「索菲亞優異的成就已說明一切，我們作為辦公室一家人，很為她驕傲。我們的法律學生、實習生和助理獲得了不起的成就，我很也非常激動能繼續見證索菲亞和彼得的成功。」

索菲亞和她哥哥彼得都在13歲時就開始讀法學院，同時就讀加州賽普利斯(Cypress)的牛津學院(Oxford Academy)。

2022年，朴索菲亞提早高中畢業；今年，她從西北加州大學 法學院(Northwestern California University School of Law)畢業。西北加 州大學法學院是一所線上法學院。

朴索菲亞預期會在2025年3月宣誓正式成為一名持證律師，屆時她會年滿18歲。她計畫跟哥哥一樣，成為杜拉瑞地區檢察官辦公室的一名檢察官。