我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

半年來第3次 美國再度向中國派出「大型遣返航班」

實測8種炒蛋作法 美食作家最推薦這2種

17歲亞裔打破親哥紀錄 成通過加州律師考試最年輕者

世界新聞網何卓賢／即時報導
從左到右，朴彼得、朴索菲亞、杜拉瑞縣地區檢察官沃德。(截取自杜拉瑞縣地區檢察官辦公室)
從左到右，朴彼得、朴索菲亞、杜拉瑞縣地區檢察官沃德。(截取自杜拉瑞縣地區檢察官辦公室)

17歲的朴索菲亞(Sophia Park，音譯)是加州一個地區檢察官辦公室的法律助理，近日打破了她親哥哥朴彼得(Peter Park，音譯)保持的紀錄，成為了通過加州律師考試(state bar exam)的最年輕者。

去年，朴彼得在17歲又11個月大的時候，創下了通過加州律師考試最年輕人的紀錄。今年朴索菲亞通過考試時，她才17歲又8個月大，以3個月的優勢擊敗了哥哥，成為新的紀錄保持者。

朴索菲亞目前是加州杜拉瑞縣(Tulare County)地區檢察官辦公室的一名法律助理。杜拉瑞檢察官沃德(Tim Ward)表示，「索菲亞優異的成就已說明一切，我們作為辦公室一家人，很為她驕傲。我們的法律學生、實習生和助理獲得了不起的成就，我很也非常激動能繼續見證索菲亞和彼得的成功。」

索菲亞和她哥哥彼得都在13歲時就開始讀法學院，同時就讀加州賽普利斯(Cypress)的牛津學院(Oxford Academy)。

2022年，朴索菲亞提早高中畢業；今年，她從西北加州大學法學院(Northwestern California University School of Law)畢業。西北加州大學法學院是一所線上法學院。

朴索菲亞預期會在2025年3月宣誓正式成為一名持證律師，屆時她會年滿18歲。她計畫跟哥哥一樣，成為杜拉瑞地區檢察官辦公室的一名檢察官。

加州大學 北加

上一則

台灣藝術家董陽孜書法登紐約大都會 首位亞洲藝術家受邀創作

延伸閱讀

加州殘障者設施 通道、衛生間、停車位須符規範

加州殘障者設施 通道、衛生間、停車位須符規範
川普上台勢大砍醫保支出 加州急設防

川普上台勢大砍醫保支出 加州急設防
多人誤入這個網頁被超收費用 駕駛人氣到罵加州DMV

多人誤入這個網頁被超收費用 駕駛人氣到罵加州DMV
歷史拼圖╱加州最古老街區之一 洛斯里奧斯街散發文化底蘊

歷史拼圖╱加州最古老街區之一 洛斯里奧斯街散發文化底蘊

熱門新聞

在秘魯首都利馬舉行的亞太經合組織(APEC)峰會領導人合影上，中國國家主席習近平占據了各國領袖大合照的中心位置，而美國總統拜登則只在第二排右上角倒數第二，被指是「公然羞辱」。(美聯社)

APEC合照 拜登「被公然羞辱」退居角落 習近平站C位

2024-11-16 21:20

華州17歲少女拒絕包辦婚姻 父母策畫「榮譽殺人」取她命

2024-11-16 19:20
美國電信業T-Mobile在12日發生線路大癱瘓，災情遍及全美。(路透)

T-Mobile服務癱瘓 災情遍及全美

2024-11-12 16:07
美航太公司「藍色起源」33歲專案經理伯克在選舉日當晚用冰斧殺害67歲父親遭逮。（取材自LinkedIn）

因川普當選崩潰？貝佐斯員工砍死父親 還拍手微笑

2024-11-14 09:58
一架飛紐約的捷藍航空在海地起飛時遭槍擊。示意圖，非當事班機。(路透)

繼精神航空 飛紐約的捷藍航空也遭槍擊 美禁飛海地30天

2024-11-12 17:04
健康狀況最差的紅藍卡優勢計畫(Medicare Advantage)參加者，臨終之前最後一年經常退出私人保險，轉回傳統型聯邦醫療保險(Traditional Medicare)，導致由納稅人負擔的紅藍卡成本大增。(美聯社)

健康最差病患常退出優勢計畫私人保險 紅藍卡成本大增

2024-11-12 13:32

超人氣

更多 >
3生肖2025年可望一夜暴富 屬龍遇貴人相助事業運旺

3生肖2025年可望一夜暴富 屬龍遇貴人相助事業運旺
灣區吃個粥+兩道菜結帳嚇壞 他一看帳單多出25%其他費用

灣區吃個粥+兩道菜結帳嚇壞 他一看帳單多出25%其他費用
冬季暴風雨來了 氣溫驟降 旱情將緩解

冬季暴風雨來了 氣溫驟降 旱情將緩解
川普團隊擬大砍白卡、糧食券等福利 影響7000萬低收民眾

川普團隊擬大砍白卡、糧食券等福利 影響7000萬低收民眾
川普喊動用軍隊遣返 華人走線客恐慌

川普喊動用軍隊遣返 華人走線客恐慌