華爾街日報：盜領紙本支票不必高科技 詐騙集團輕鬆到手

紙本支票成了詐騙集團輕鬆進帳的下手目標。示意圖。（記者許君達/攝影）

華爾街日報(WSJ)19日報導，許多民眾不願放棄使用紙本支票 ，讓紙本支票成了詐騙集團 輕鬆進帳的下手目標，彷彿挖到金礦；疑似詐騙份子Telegram群組在匿名發文，貼照名分享盜領一張紙本支票到手4萬7351.04元的成果。

銀行主管及防止金融詐騙顧問指出，不肖份子取得紙本支票之後動手更改，存進銀行立即提出現金，動作迅速到銀行來不及發現支票有問題。

商家、政府機關或個人開立的支票寄達之後留在信箱裡，就成了犯罪份子偷竊目標。

71歲婦人黛博拉‧杜魯姆赫勒(Debra Drumheller)去年寄給妹妹的3200元紙本支票遭竊還被更改，數額被改成4200元，富國銀行(Wells Fargo)帳戶被提款。杜魯姆赫勒向銀行申訴，寫信給銀行執行長陳情，數周之後把錢追回。

報導指出，詐騙份子在網路社群及社群媒體集結，討論拿著經過變造的盜領支票前往哪幾家銀行較容易得手，某些知名銀行這個月在群組討論裡被點名，包括多倫多道明銀行(Toronto-Dominion Bank，TD Bank)、PNC銀行(PNC Bank)、花旗(CITI)等。還有疑似詐騙份子匿名發文，貼出在PNC銀行等金融機構自動提款機存入盜領紙本支票的收據，其中一張支票遭盜領金額為4萬7351.04元。

詐騙份子經常在Telegram、臉書(Facebook)與TikTok宣傳不必高科技就能進帳的紙本支票盜領手段，過去幾年紙本支票盜領日漸猖獗，成為金融界者的一大頭疼問題。

防止詐騙科技公司Point Predictive策略長麥肯納(Frank McKenna)說，詐騙份子出沒的Telegram社群，今年幾乎所有大型銀行、信貸機構、投資 機構都曾被點名並分享存款收據照片。詐騙份子經常更換銀行，彼此交換作案經驗。

金融業者忙著推出因應措施，摩根大通銀行(JPMorgan Chase)對於可疑帳戶立即凍結，富達投資(Fidelity Investments)對於透過行動裝置存入支票延長存款暫緩兌現(deposit hold)時間。

報導指出，美國民眾對於紙本支票高度依賴，讓詐騙集團有機可乘。根據聯準會(Federal Reserve)統計，2021年裡，美國人平均每人開支票30張，數量是法國人的一倍。許多歐洲國家的電子付款系統已經完全取代紙本支票。