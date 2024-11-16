我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐森買下馬連縣910萬元豪宅 將在首府和灣區兩地往返

APEC合照 拜登「被公然羞辱」退居角落 習近平站C位

APEC合照 拜登「被公然羞辱」退居角落 習近平站C位

編譯盧炯燊／即時報導
在秘魯首都利馬舉行的亞太經合組織(APEC)峰會領導人合影上，中國國家主席習近平占據了各國領袖大合照的中心位置，而美國總統拜登則只在第二排右上角倒數第二，被指是「公然羞辱」。(美聯社)
在秘魯首都利馬舉行的亞太經合組織(APEC)峰會領導人合影上，中國國家主席習近平占據了各國領袖大合照的中心位置，而美國總統拜登則只在第二排右上角倒數第二，被指是「公然羞辱」。(美聯社)

一張各國元首的「全家福」合照，反映了殘酷無情的政治現實。

在秘魯首都利馬舉行的亞太經合組織(APEC)峰會上，中國國家主席習近平占據了各國領袖大合照的中心位置，而美國總統拜登則只在第二排右上角倒數第二，被指是「公然羞辱」。

81歲的拜登不僅即將離任，就連屬意的副總統賀錦麗也在選舉中落敗，在國內及世界舞台上已變得無關重要，只為他贏得一個「超級跛腳鴨」的封號。

與會各經濟體領袖的位置順序，基本上按國家的字母排列，但回顧過去的APEC大合照，位置並不固定，例如 2017 年的越南APEC峰會，時任總統川普就站在中心位置。

習近平今次獲安排在主辦國秘魯總統博魯阿爾特(Dina Boluarte)右邊身旁，自然成為了焦點。

也有分析說，2016年同樣由秘魯主辦的APEC峰會，時任總統歐巴馬也是站在此次拜登的同一位置，然而由其他國家主辦的APEC，都不會把美國總統放在後排。

白宮堅稱拜登並沒有受到冷落，白宮國家安全會議發言人塞維特(Sean Savett)表示，這與2008及2016年的APEC峰會的位置相同。除歐巴馬外，他說前總統布希也是如此。

不過民主黨籍紐約州國會眾議員坦尼爾(Claudia Tenney)認為，從拜登的位置清楚看出，自從前眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)把他趕下台後，各國領導人已不再認真看待他。

當然拜登仍希望把最後一次參加APEC峰會，作為他外交政策生涯的完美收官，奈何實際各國領袖主要圍繞川普重新執政的問題，這也是拜登沒法迴避的，川普的勝選已為他的秘魯與巴西之行蒙上陰影。

最讓人尷尬的是，就連出席APEC的拜登政府高級官員，也被問到川普會否出現在拜登與其他各國領袖的閉門會議上，說明了他的跛腳鴨窘境。

當然美方官員力圖緩解任何焦慮，淡化盟友對川普當選的擔憂，同時堅稱「川普當選」不是拜登與多國領袖討論的話題。又指拜登與日本、南韓領袖會談時，關注的是當前的美日、美韓雙邊關係。

拜登 APEC 川普

上一則

東北8州野火威脅 4300萬人已收危險警告 下周情勢更惡化

下一則

紐時：APEC拜習會 似乎都在講給不在場的川普聽

延伸閱讀

拜登任內最後一次晤習近平 呼籲停止在台灣周邊軍演

拜登任內最後一次晤習近平 呼籲停止在台灣周邊軍演
拜習外交利馬APEC謝幕 習籲美就大國關係做出「做明智選擇」

拜習外交利馬APEC謝幕 習籲美就大國關係做出「做明智選擇」
秘魯APEC年會落幕 林信義：有和習近平打招呼

秘魯APEC年會落幕 林信義：有和習近平打招呼
出席APEC領袖會議 林信義晤拜登 邀請訪台

出席APEC領袖會議 林信義晤拜登 邀請訪台

熱門新聞

當初投書呼籲拜登退選，並為賀錦麗競選出錢出力的男星喬治克隆尼，竟成為民主黨敗選頭號代罪羔羊，讓他心灰意冷，決定不再碰政治。(歐新社)

淪為賀錦麗敗選代罪羔羊 喬治克隆尼灰心不再碰政治

2024-11-11 01:11
美國電信業T-Mobile在12日發生線路大癱瘓，災情遍及全美。(路透)

T-Mobile服務癱瘓 災情遍及全美

2024-11-12 16:07
美航太公司「藍色起源」33歲專案經理伯克在選舉日當晚用冰斧殺害67歲父親遭逮。（取材自LinkedIn）

因川普當選崩潰？貝佐斯員工砍死父親 還拍手微笑

2024-11-14 09:58
健康狀況最差的紅藍卡優勢計畫(Medicare Advantage)參加者，臨終之前最後一年經常退出私人保險，轉回傳統型聯邦醫療保險(Traditional Medicare)，導致由納稅人負擔的紅藍卡成本大增。(美聯社)

健康最差病患常退出優勢計畫私人保險 紅藍卡成本大增

2024-11-12 13:32

華州17歲少女拒絕包辦婚姻 父母策畫「榮譽殺人」取她命

2024-11-16 19:20
位於矽谷巴洛阿圖(Palo Alto)的Vi生活養老中心，單臥室公寓預付款為117萬元，三房公寓預付款730萬元，外加每月租金約1萬3800元。(Vi Living官網)

高檔養老社區正夯 先付數百萬…每月再繳1.4萬元 等候名單排很長

2024-11-12 01:00

超人氣

更多 >
薄瓜瓜妻許惠瑜 從小美到大 父兄皆寵「小魔女」

薄瓜瓜妻許惠瑜 從小美到大 父兄皆寵「小魔女」
薄瓜瓜當台女婿／舊愛也是紅三代 父薄熙來迄今關在秦城監獄

薄瓜瓜當台女婿／舊愛也是紅三代 父薄熙來迄今關在秦城監獄
華州17歲少女拒絕包辦婚姻 父母策畫「榮譽殺人」取她命

華州17歲少女拒絕包辦婚姻 父母策畫「榮譽殺人」取她命
失散近百年 87歲美籍婦找到中國親人後代 相約明年見

失散近百年 87歲美籍婦找到中國親人後代 相約明年見
美防長人選陷爭議又被爆涉性侵 傳川普陣營錯愕

美防長人選陷爭議又被爆涉性侵 傳川普陣營錯愕