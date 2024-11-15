兩歲女兒跌落樓梯死亡非虐待 德州法官還女死囚清白

德州死囚梅麗莎·盧西奧。(美聯社)

現年56歲、原訂2022年4月處決的德州 死囚梅麗莎·盧西奧（Melissa Lucio），在德州刑事上訴法院介入調查發現新證據後，德州卡麥隆郡（Cameron County）地方法官尼爾森（Arturo Nelson）15日改判，2007年盧西奧2歲女兒是從樓梯摔落死亡，並非謀殺；盧西奧是無辜的，「應撤銷定罪和死刑判決」。

此案因受到電視真人秀明星、也是新出道律師金卡戴珊（Kim Kardashian）等多方人士關注而獲重視。盧西奧是德州哈林根(Harlingen) 居民，除了2007年不幸死亡的2歲女兒瑪麗亞以外，還育有13個孩子。

尼爾森在法庭文件中寫道，盧西奧「盡了責並提出令人信服的明確證據，足證她並未犯下死刑謀殺罪」。

德州刑事司法廳保存的盧西奧死囚檔案顯示，「2007年2月17日，護理員被派往一處住所，發現一名缺乏反應的兩歲兒童，該兒童隨後死亡」，「虐待證據導致女童母親盧西奧被捕並被定罪」。

多年來，盧西奧獲各方知名人士罕見支持。金卡戴珊2022年4月初在X平台發文為盧西奧請命表示，「讀到盧西奧孩子們懇求政府不要殺他們母親的聯名信，令人心碎。」金卡戴珊並指出，「圍繞此案及用來定罪的證據還有很多疑點有待釐清。這是我反對死刑的眾多原因之一，也是我祈禱她的子女實現願望、保住母親性命的原因之一。」

盧西奧原定2022年4月27日行刑，但到期前2天，德州刑事上訴法院決定介入調查，結果新證據顯示，瑪麗亞是因為從陡峭樓梯摔下致死。並未參與當初起訴盧西奧的地方檢察官也支持盧西奧上訴。

盧西奧的律師波特金（Vanessa Potkin）透過「無罪計畫」（Innocence Project）表示，「盧西奧因從未發生的罪行被送入死囚牢房，進入一場無法醒來的噩夢。她在死囚牢房待了16年，噩夢該結束了；現在理當回家和子女團聚。」