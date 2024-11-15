WSJ：美國政治的驅動力已從種族轉變為身份認同

圖為總統大選夜，川普支持者聚集在佛州西棕櫚灘觀看開票。美聯社

華爾街日報15日分析，身份認同已經取代種族，在美國政治成為一股新的驅動力，可能顛覆數十年來各界對於政治發展的看法；如果越來越多美國民眾以經濟階級區分做為投票 考量，不像過去以種族、性別為主，將川普 再次送進白宮的身份認同政治(identity politics)潮流，終將改變整個政治版圖。

報導指出，總統當選人川普這次選舉在所有人口族群得票率都有成長，但進步最多的，是不分族裔的沒有四年制大學學歷選民，這次選舉得票率有13%，2020年僅4%。沒有四年制大學學歷的選民，占全體選民人口逾半數。擁有大學學歷的不分族裔選民，投票給川普的支持率也增加，但幅度較小。

長期傾向支持民主黨 的非洲裔民眾與拉丁裔民眾，如今已經鬆動。不分教育程度的所有非白人選民當中，川普得票率都有增加，成長幅度最多則是沒有大學學歷的族群。

華府智庫「布魯金斯研究所」(Brookings Institution)人口統計學家弗雷(William Frey)指出，從整體投票趨勢來看，選民支持傾向仍有明顯的種族區分，非洲裔民眾依然普遍支持民主黨候選人賀錦麗，拉丁裔選民支持賀錦麗的比例也占些微多數。

弗雷表示，今年大選選民投票行為的變化可能只是「臨時狀況」(blip)，與通膨高漲有關，很難論斷許多族裔選民投票趨勢是否真的已轉變成支持共和黨。

底特律是非洲裔人口居多數的城市，2022年選舉產生70年來第一位不是非洲裔的國會議員。不少觀察家指出，經濟因素是底特律選民投票時的主要考量。

卡羅來納大學(University of South Carolina)政治學與非洲裔美國人研究副教授蕭歐(Todd Shaw)表示，底特律2022年選舉堪稱「21世紀初期的驚奇」，許多少數族裔選民投票時，經濟焦慮感遠超過其他政治考量，特別是後疫情時期勞工階級遭受嚴重衝擊。

報導指出，長久以來畫分白人、黑人、西語裔等選民區塊的界線，如今正在迅速消溶，身份認同變得更具流動性，更加複雜。但在同一時間，教育程度與社會階級的區分，對於美國民眾日常生活品質則扮演越來越重要的角色，對於選民如何投票的影響也越來越大。