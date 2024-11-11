華郵：X平台新版服務條款 讓官司改由保守派法官審理

15日即將生效的X平台新版服務條款規定，所有訴訟都將由德州北區聯邦區域法院受理。圖為X平台老闆馬斯克。(美聯社)

華盛頓郵報報導，科技富豪馬斯克 (Elon Musk)擁有的社群媒體X，更新版服務條款(terms of service)15日起生效，今後針對X平台的所有提告官司，均改由保守派法官居多數的德州 北區聯邦區域法院受理，不再由X總部所在地的德州西區聯邦區域法院審理。法律專家說，這個改變將讓X平台面對訴訟時獲得更多保護。

報導指出，許多企業會在服務條款裡說明消費者若要提告應向哪個法院遞狀。以企業總部位於加州 孟羅公園(Menlo Park)的社群媒體Instagram為例，服務條款寫道所有訴訟可以在加州北區聯邦區域法院提告，或向孟羅公園所在地的加州聖馬刁郡(San Mateo County)加州州立法院提告。

15日即將生效的X平台新版服務條款規定，所有訴訟都將由德州北區聯邦區域法院受理，不再由X平台總部所在地的德州西區聯邦區域法院審理。X平台發言人拒絕發表評論。

喬治城大學(Georgetown University)法律教授范拉德克(Steve Vladeck)指出，馬斯克更改服務條款是「挑選法院(forum shopping)的終極典型」，刻意選擇在對自己有利的法院打官司。

范拉德克說，德州北區聯邦區域法院11名現任法官當中，有10名是由共和黨籍總統任命，但德州西區聯邦區域法院的11名法官裡，只有6名由共和黨總統任命。他表示，擬訂X平台服務條款的人，顯然相信保守派法官較可能做出有利X平台的裁決。

十多名法律專家、科技專家以及司法界觀察家表示，X平台將所有訴訟轉到德州北區聯邦法院的決策，反映了企業面對官司時經常挑選對自己有利法院的傾向，如此手段長年遭到國會議員與倡議團體詬病。

馬斯克2022年10月買下原名推特(Twitter)的社群媒體之後，接連捲入多起訴訟。X平台對媒體監督機構如「對抗網路仇恨中心」(Center for Countering Digital Hate)、「媒體事務」(Media Matters)提告，推特前任投資人、前任員工前任，以及有線電視新聞網(CNN)主播李蒙(Don Lemon)等名人則對X平台提告。

馬斯克在這次選舉力挺總統當選人川普，馬斯克政治行動委員會為川普支持者推出參加連署有機會獲得百萬的獎賞活動，遭到費城區域檢察官提告。