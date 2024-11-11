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路透：中國經濟力強勢進軍南美 川普已輸掉當地貿易戰

中央社利馬11日綜合外電報導

路透分析，在南美洲銅業大國秘魯，美國候任總統川普的新政府將發現在與中國的貿易戰中，自己已處於敗方。在被稱為華府後院的南美洲，這個資源豐富地區正在進行權力重組。

路透指出，世界第2大銅礦出口國秘魯本周將接待出席亞太經濟合作會議（APEC）的各國領袖，中國國家主席習近平預計與會，並參加當地由中國興建的錢凱（Chancay）深水港揭幕儀式。即將卸任的美國總統拜登（Joe Biden）也在嘉賓名單中。

秘魯反映出白宮在南美洲面臨更廣泛挑戰。由於中國對南美洲主要出口產品具有龐大需求，包括玉米、銅礦、大豆、牛肉和製造電池所需的鋰金屬等，中國在該區域的勢力迅速擴大。

從巴西、智利到阿根廷，北京因此成為這些國家的首選貿易夥伴，侵蝕華府的區域政治影響力。川普（Donald Trump）第1次總統任期主張「美國優先」將焦點轉向國內，以及之後的拜登政府，都促使這樣的趨勢加劇。

廣東國際戰略研究院教授李形表示，南美洲的「戰略價值在於它是美國後院」，有助抗衡美國在印太區域勢力，並抵銷貿易戰風險。

李形說：「中國不能從在那裡建造軍事基地開始，因為這太敏感，且會讓中美衝突太明顯…所以中國先從經濟關係層面取得進展。」

秘魯展現出巨大轉變。根據聯合國商品貿易統計數據庫（UN Comtrade），秘魯與中國貿易額在去年超出其與美國貿易額163億美元，和十幾年前美國仍是秘魯最大貿易夥伴時相比，形成顯著逆轉。同時，中國從能源到礦產，投資南美洲許多產業。

曾為美國國務院高級外交官、目前任職於智庫「美洲國家協會」（Council of the Americas）的方斯沃斯（Eric Farnsworth）指出：「除非美國採取更有效的新手段，有意義地將（南美洲）區域經濟政策列為優先要務，否則該地區將繼續朝中國利益傾斜。」

拜登 華府 川普

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