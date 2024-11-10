美要求台積電停供中國AI晶片 商務部下重手有內幕

美國商務部致函台積電，要求停供先進製程晶片給中國客戶。圖為台積電商標。(路透)

路透9日引述知情人士報導，美國商務部致函台積電 ，要求自11日起，停止出貨先進製程晶片 給中國客戶。這類晶片的用途往往在人工智慧(AI)應用方面。

前述人士說，商務部致函台積電，就某些運往中國，為AI加速器及圖像處理器提供動力的7奈米或更先進設計精密晶片實施出口限制。

台積電接到前述美國商務部信函後，已通知幾個受影響的客戶，將自11日起暫停晶片出貨。接獲路透詢問，商業部則未置評。

➤➤➤路透：美國要求台積電暫停出貨部分AI晶片給中國客戶

華為 AI處理器發現台積晶片

路透此前於10月22日報導，台積電通知美國商務部，於華為的一個AI處理器中發現一款台積電晶片。幾周後就首次傳出美方下達前述指令。科研公司TechInsights此前拆解該華為處理器，揭露其中含台積電7奈米製程晶片，明顯違反出口管制。

華為是美國對中科技管制行動的重心，名列美國貿易限制清單。該清單要求供應商對華為的任何出貨或技術提供，需取得許可證。任何可能有助華為發展AI作為的許可證，很可能將不予核發。

消息人士10月對路透指稱，在前述華為處理器中發現台積電晶片後，台積電就停止對總部在中國的晶片設計公司算能出貨。路透無法確定該晶片是如何出現在華為前年發布的AI晶片「昇騰910B」處理器上，而該處理器被視為中國公司現有的最先進AI晶片。

美評估他人轉移晶片華為

這記美國商務部下的最新重手，還會影響更多公司，並將讓美國評估，是否有其他公司正轉移晶片給華為用於其AI處理器。

台北經濟部對路透聲明，「台積電已和(中華民國)政府定期討論出口管制議題，並已表明該公司將遵守國內外之規範」。一名台積電發言人婉拒置評，僅重申該公司「作為一家守法的公司，向來致力遵循一切可適用的法規，包括可適用的出口管制」。

美通知繞開冗長規則流程

路透報導說，美國商務部是以通知函形式告知台積電，讓美國當局得以繞開冗長的規則制定流程，藉此快速對特定公司實施新的許可要求。

追蹤半導體產業動態的大陸媒體網站「愛集微」8日報導，台積電通知幾家中國晶片設計公司，將自11日起停供7奈米或更先進、用於AI及圖形處理器的晶片。

美國商務部前年以通知函形式，致函輝達與超微，限制這兩家美國公司出口頂級AI相關的晶片給中國，並以同樣形式致函美國的科林研發、應用材料及科磊等晶片設備製造商，限制它們出口能製造先進晶片的工具給中國。這些通知函的限制，之後變為適用其他公司的規則。

美擬增逾百中國公司管制

美國至今推遲更新對中國的科技出口規則。路透7月報導，拜登政府草擬對晶片製造設備的若干對外出口新規則，並計畫新增約120家中國公司至商務部出口管制實體清單，包含晶片製造廠、工具製造商和相關公司。惟儘管美國政府8月釋出相關計畫，之後也暫定公布的目標日期，但相關規則迄今仍未發布。