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聯邦法官撤消美國公民無證配偶可獲合法身份計畫

聯邦法官撤消美國公民無證配偶可獲合法身份計畫

記者顏伶如／即時報導
聯邦法院法官決定，撤銷拜登為美國公民無證配偶提供的合法身份計畫。圖為一對新人在費城市政廳交換結婚戒指。美聯社
聯邦法院法官決定，撤銷拜登為美國公民無證配偶提供的合法身份計畫。圖為一對新人在費城市政廳交換結婚戒指。美聯社

拜登總統今年6月宣布「保持家庭團聚」(Keeping Families Together，KFT)計畫，與美國公民結婚的無證配偶得以獲得身份合法。不過，大選過後兩天，這項計畫便被前總統川普任命的聯邦法院法官撤銷。

根據「保持家庭團聚」規定，大約50萬名跟美國公民結婚的無證配偶及無證配偶兒女，如果符合沒有犯罪前科、沒有危害公共安全之虞等條件，便有機會獲得「就地假釋」(parole in place)且申請永久居留權。

「保持家庭團聚」計畫遭到包括德州在內的共和黨執政州提告，總統當選人川普在第一任執政期間於2019年完成任命的德州東區聯邦區域法院法官巴克(J. Campbell Barker)7日裁決撤銷計畫。

新聞周刊(Newsweek)報導，拜登政府是否對巴克裁決提出上訴，目前無法確知，即使計畫獲得保留，川普上台之後極可能全面封殺。

移民權裔倡議組織「美國家庭團結」(American Families United，AFU)主席狄艾茲維多(Ashley DeAzevedo)發表聲明指出，巴克法官不僅只撤銷「保持家庭團聚」計畫，「還粉碎了數十萬美國家庭的希望」。

川普7日接受國家廣播公司(NBC)電話專訪表示，上台之後將「不計代價」(no price tag)兌現競選承諾，展開美國史上規模最大的無證移民遣返

非營利移民權益倡議組織「美國移民委員會」(American Immigration Council)表示，根據最保守估計，川普的大規模遣返行動將耗資3150億預算，鎖定遣返對象在1100萬人到1400萬人之間。

新聞周刊分析，靠近美墨邊境的三、四名民主黨籍州長可能抗拒川普的大規模遣返計畫，因為計畫當中必須有國民兵(National Guard)及地方執法機關配合，但這兩個單位必須由州長發布命令才能行動。遣返計畫還可能面臨司法挑戰與其他問題，導致執行層面受到阻礙。

民主黨籍加州州長紐森(Gavin Newsom)6日表示，川普上台之後，加州將持續依法行事。

康乃爾法學院(Cornell Law School)教授葉爾-羅爾(Stephen Yale-Loehr)先前接受新聞周刊訪問時說，訂有「庇護條款」(sanctuary policies)的民主黨執政州與城市恐將拒絕配合大規模遣返計畫，保護無證移民免遭大量逮捕，並阻撓遣返行動。

遣返 川普 移民

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