川普如何從房產致富？原來他用這招引搶購 成獲利關鍵

位於紐約曼哈頓的川普大廈。(美聯社)

美國總統大選結果出爐，美國共和黨候選人川普 再度當選，這位世紀狂人的風格引起國際熱議，不少人對於他的致富之道，也深感興趣。台灣房屋集團總裁彭培業指出，川普家族是從房地產 起家，他也深諳置產投資 之道，其善用心理戰術，以及創造不動產價值的手法，既大膽又令人驚豔。

彭培業從2004年就開始研究川普的房地產投資心法，他分析，川普很懂得富豪心態，對第一次計畫購買豪宅的人來說，能躋身高級社區，就彷彿是一個俱樂部門票。

而每當川普的房地產推不動了，他就開始辦宴會活動，讓那些潛在客戶和名人富豪齊聚一堂，在微醺之際掏出支票付訂。如果還沒賣完，川普就直接調高售價，製造限量感，反而引起搶購潮。

川普在八○年代從開發豪宅崛起，在紐約有數棟以川普為名的大樓，都成為指標個案，他因此打響名號，也讓「川普」也成為一個品牌，最風光時，他曾因推出單一個案，就讓幾個美國大城房價應聲上漲，在美國房地產史上具有驚人影響力。

雖然川普一直落實在最好的地段推案，不過對川普而言，他卻認為絕佳的地點並不保證一切，它只是一個好的開端，重點是要善用創意，和規劃去優化這個地點，這需要創造性的思維，但也是獲利的關鍵。

彭培業指出，川普在選擇不動產地點時會以「視野佳」、「獨特性」、「未來性」以及「便利性」等四大條件，這也是給現今民眾購屋時最好建議。

舉例來說，川普世界大樓總高90層，是全世界最高的住宅樓，對面就是聯合國總部，獨一無二的地理位置加上鳥瞰城市的絕佳高度，無可取代，這也讓這棟大樓的價位成為區域中的佼佼者。

彭培業表示，川普深信「只投資自己瞭解的商品，跟自己信任的人一起投資，甚至於有時候，最好的投資就是不要投資」，不管是美國或是台北，這些買賣房子的原理是相通的。

他說，依他個人30多年買賣房子的個人經驗，發現真正在不動產市場致富的人，不是因為單純因為口袋深，也不是炒短線，而是觀念正確，因此才能戰勝景氣循環，獲得穩健增值的資產。