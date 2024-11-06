儘管各界求情 南卡仍以毒針處決死刑犯

非裔死囚摩爾。(美聯社)

南卡 州兩度延期執行死刑的非裔死囚摩爾(Richard Moore)，終於在日前以注射方式伏法。

現年59歲的摩爾，1999年在南卡州斯帕坦堡(Spartanburg)手無寸鐵進入一間便利店時，店員以為他搶劫，於是向他舉槍，但遭摩爾奪槍及將店員射殺，兩年後遭陪審團裁定謀殺罪成及判處死刑。

由於藥物公司拒絕向南卡州出售死刑注射藥物，導致無法執行死刑長達 13 年，也使摩爾兩度延期行刑。

在今次行刑前，多方求情給摩爾寬大處理，包括其中3名陪審員、當時負責審判的法官、一位前州監獄 長、摩爾的子女以及多位牧師。他們都說摩爾已變了另一個人，熱愛上帝，盡其所能地寵愛他剛出生的孫子，幫助在監獄內維持秩序。

他們與摩爾的律師一樣，希望共和黨 籍州長麥馬斯特(Henry McMaster)將刑期減至終身監禁，不得假釋。他們還認為，因自衛殺人而遭處決是不公正的。

麥馬斯特曾表示，他會仔細審查摩爾律師發來的所有求情內容，並且按照慣例得知所有上訴都完成後，就宣布他的決定，最終還是決定如期行刑。

南卡州歷任州長從未寬大死刑判決，自最高法院近 50 年前允許各州重新啟動死刑以來，南卡州已執行了 45 起死刑。

在行刑過程裡，摩爾頭向天花閉著眼睛，一名監獄工作人員宣布死刑於下午 6 點 01 分開始。摩爾在接下來的一分鐘裡做了幾次深呼吸，聽起來就像打鼾一樣，之後他做了幾次淺呼吸，直至6點04分呼吸停止了。獄方於下午 6 點 24 分宣布他死亡。

兩名受害者家屬、控方的律師在場目擊行刑過程。

自南卡州獲恢復供應死刑注射藥物後，摩爾是第二個伏法者，目前南卡州有30個死囚等候行刑，估計明春開始陸續執行。