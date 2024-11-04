蒙大拿原民保留區殺118隻鷹 男子判刑近4年

聯邦檢察官於起訴書中所附之照片顯示從布蘭森車上所搜出的各種老鷹羽。(美聯社)

一名華盛頓州男子因在原住民 保留區盜獵金鵰與老鷹等鳥類，數量高達數千隻，已於10月31日遭判刑須入獄3年10個月並得支付超過77萬元賠償金。

美聯社報導，這個走私集團過去十多年來，在黑市上銷售鷹類羽毛和其他部位，檢察官表示，被告及其同夥至少殺害了118隻金鵰、107隻隼以及多達3600隻鳥類，其中又以年輕的金鵰為主要盜獵對象，因為其黑白相間的羽毛相當受到美國原住民歡迎。集團成員盜獵的範圍主要集中在蒙大拿州 平頭原住民保留區(Flathead Indian Reservation)，他們會先放置鹿、小牛和鹿的屍體，然後再射殺前來覓食的鷹類。

49歲的布蘭森 (Travis John Branson)已在今年3月認罪，罪名包括共謀和野生動物非法販運。法官克里斯滕森(Dana Christensen)表示，布蘭森殺害鳥類的行為經過籌劃、範圍廣泛而且明知故犯，她說，「如果你沒有被抓到，現在還會繼續這樣做。」

對此，美國魚類及野生動物保護局(Fish and Wildlife Service)官員蘭尼利(Mona Iannelli)表示，「這只是所發生殺害(動物)的一小部分。」檢察官拉斯洛維奇(Jesse Laslovich)則表示，「他毫不尊重這些受保護鳥類的神聖性，完全是因為貪婪。」第二名被告表示，該走私集團自2009年起開始犯罪，每年殺害300至400隻鳥類。

檢察官請求法官給予布蘭森從重量刑，並要求他賠償每隻被殺死的鷹5000元、每隻隼1750元的賠償金。被告辯護律師尼爾森(Andrew Nelson)對於賠償金額則提出異議，但遭到法官駁回。尼爾森指出，在平頭保留區長大的布蘭森沒有前科，因為面臨刑事指控而丟掉工作，而且被告在4月還曾中風。

曾因殺蟲劑而瀕臨絕種的禿鷹，近幾十年已成功復育，不過，金鵰的復育則岌岌可危，研究人員表示，由於遭到射殺、中毒、觸電、與風力發電機碰撞以及其他威脅，該物種的數量即將面臨衰退。

根據訴訟文件指出，布蘭森在2009年至2021年間，透過非法販售禿鷹與金鵰部位，獲利約18萬至36萬元。來自蒙大拿州聖伊格內修斯的第二名被告保羅(Simon Paul)目前則仍然在逃。