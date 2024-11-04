蒙大拿原民保留區殺118隻鷹 男子判刑近4年
一名華盛頓州男子因在原住民保留區盜獵金鵰與老鷹等鳥類，數量高達數千隻，已於10月31日遭判刑須入獄3年10個月並得支付超過77萬元賠償金。
美聯社報導，這個走私集團過去十多年來，在黑市上銷售鷹類羽毛和其他部位，檢察官表示，被告及其同夥至少殺害了118隻金鵰、107隻隼以及多達3600隻鳥類，其中又以年輕的金鵰為主要盜獵對象，因為其黑白相間的羽毛相當受到美國原住民歡迎。集團成員盜獵的範圍主要集中在蒙大拿州平頭原住民保留區(Flathead Indian Reservation)，他們會先放置鹿、小牛和鹿的屍體，然後再射殺前來覓食的鷹類。
49歲的布蘭森(Travis John Branson)已在今年3月認罪，罪名包括共謀和野生動物非法販運。法官克里斯滕森(Dana Christensen)表示，布蘭森殺害鳥類的行為經過籌劃、範圍廣泛而且明知故犯，她說，「如果你沒有被抓到，現在還會繼續這樣做。」
對此，美國魚類及野生動物保護局(Fish and Wildlife Service)官員蘭尼利(Mona Iannelli)表示，「這只是所發生殺害(動物)的一小部分。」檢察官拉斯洛維奇(Jesse Laslovich)則表示，「他毫不尊重這些受保護鳥類的神聖性，完全是因為貪婪。」第二名被告表示，該走私集團自2009年起開始犯罪，每年殺害300至400隻鳥類。
檢察官請求法官給予布蘭森從重量刑，並要求他賠償每隻被殺死的鷹5000元、每隻隼1750元的賠償金。被告辯護律師尼爾森(Andrew Nelson)對於賠償金額則提出異議，但遭到法官駁回。尼爾森指出，在平頭保留區長大的布蘭森沒有前科，因為面臨刑事指控而丟掉工作，而且被告在4月還曾中風。
曾因殺蟲劑而瀕臨絕種的禿鷹，近幾十年已成功復育，不過，金鵰的復育則岌岌可危，研究人員表示，由於遭到射殺、中毒、觸電、與風力發電機碰撞以及其他威脅，該物種的數量即將面臨衰退。
根據訴訟文件指出，布蘭森在2009年至2021年間，透過非法販售禿鷹與金鵰部位，獲利約18萬至36萬元。來自蒙大拿州聖伊格內修斯的第二名被告保羅(Simon Paul)目前則仍然在逃。
上一則
FB留言