員工濫用膳食津貼 Meta藉機炒人

社媒巨頭Meta。路透

社媒巨頭Meta向洛杉磯 辦事處約20名員工開鍘，理由是他們濫用公司提供的饍食津貼，用來購買洗衣粉、酒杯和痤瘡治療墊等物品。

Meta一向會為員工提供精精緻的膳食作為額外福利，例如在紐約市的Penn Station辦事處，就設有自助餐廳免費供員工享用。

不過一些小型辦事處而且員工人數少的話，則改為提供饍食津貼，早餐20元，午餐和晚餐各25元，這樣他們就可以邊工作邊有食物送到辦公室。

在高科技公司，員工食無定時是很普遍的事，有時一頓飯要分幾次才能吃完，因此提供饍食津貼已成慣例。

結果是Meta洛杉磯辦事處有多名員工，利用饍食津貼用來購買食物以外的東西，又或叫外賣送到自己家，終於讓公司向他們開鍘炒魷魚，Meta拒絕透露有多少員工被炒，但內部消息指人數涉及20人左右。

不過高科技界中人指出，這些員工被炒魷魚其實是碰上Meta大裁員 浪潮的風口浪尖。它旗下的Instagram、WhatsApp 、Facebook及Reality Labs都已傳出裁員的消息。

即使是全球最知名的逆向工程專家之一，來自香港的著名安全研究員黃文津(Jane Manchun Wong)也遭裁撤。她最為人熟知的就是將科技巨頭深埋App內部、不為人知的秘密與計畫，都由她深挖出來並一一曝光，就連Facebook、Instagram高管都是她的追隨者。

對於今次藉濫用膳食津貼而開鍘，Meta承認作為一系列重組的一部分，該公司將在整個公司範圍內裁員，團隊正在做出改變，以確保資源與其長期戰略目標和定位戰略保持一致。

Meta由於收入下降及用戶成長停滯不前，去年透過多輪裁員解雇了超過2萬名員工。

該公司今年初在一文件中表示，Meta員工年薪中位數為37萬9050元。