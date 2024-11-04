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查克柏格的核電AI資料中心計畫恐生變？原因竟是「蜜蜂」

編譯易起宇／綜合外電
Meta執行長祖克柏計畫要在美國興建以核電運轉的AI資料中心，但這項計畫如今據傳可能生變。 (路透)
Meta執行長祖克柏計畫要在美國興建以核電運轉的AI資料中心，但這項計畫如今據傳可能生變。 (路透)

臉書母公司Meta計畫在美國興建一座以核電運轉的人工智慧（AI）資料中心，但這項計畫如今據傳可能受阻，原因是在規劃建設這座資料中心的土地上，發現了一種罕見的「蜜蜂」。

英國金融時報（FT）報導，Meta執行長查克柏格已計畫和一家核電廠業者簽約，以提供零碳排的電力給一座新蓋的資料中心，支撐他的AI野心。但據知情人士表示，這份合約如今可能面對包括環境和監管在內的多重挑戰。

知情人士表示，查克柏格上周在一場Meta全體員工會議上表示，在計劃興建資料中心的地點附近，發現了一種罕見的蜜蜂，這將會使這項計畫的發展變得複雜。

這項打擊正逢Meta的對手亞馬遜、Google和微軟近期都和核電業者達成協議，以滿足資料中心日益增長的電力需求，Meta正和這些對手競爭訓練和維持高耗電的AI模型。AI模型回答一個問題所耗的電，是一次標準Google搜尋耗電量的10倍。

隨著公司資本支出因為發展AI而投資的伺服器和資料中心持續攀升，查克柏格正面臨龐大壓力，要向投資人證明其對AI的全力押注能帶來成果。

知情人士表示，查克柏格在會議上告訴員工，若這項交易能順利推行下去，Meta將成為首家使用核電驅動AI的科技大廠，並擁有最大的資料中心供電用核電廠。

另一名知情人士則說，查克柏格一直對美國缺乏核電選項感到灰心，因為中國大陸一直都是擁抱核能。相較於中國似乎一直在高速建造核電廠，美國過去20年只啟用了少數幾座反應爐。

AI 查克柏格 投資

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