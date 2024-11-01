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美10月就業數據超弱 Fed下周降息1碼機率高

川普若勝選對經濟如何？克魯曼：恐面臨雙重打擊

遭受「中國震撼」打擊最重的美國社區 如今就業增加

記者顏伶如／即時報導
紐時報導，「中國震撼」衝擊之下，某些社區過去幾十年工廠紛紛關閉，但現在由於獲得投資挹注，產生新的就業機會。圖為3月26日，北卡羅來納州，生產電腦晶片的Wolfspeed工廠正在建造中。美聯社
紐時報導，「中國震撼」衝擊之下，某些社區過去幾十年工廠紛紛關閉，但現在由於獲得投資挹注，產生新的就業機會。圖為3月26日，北卡羅來納州，生產電腦晶片的Wolfspeed工廠正在建造中。美聯社

「中國震撼」(China Shock)衝擊之下，某些社區過去幾十年工廠紛紛關閉，但現在由於獲得投資挹注，產生新的就業機會。紐約時報1日報導，根據華府公共政策研究機構「布魯金斯研究院」(Brookings Institution)調查，從中西部工業區到製造業為主的美南城鎮，多年來都曾經歷最為痛苦的經濟走下坡，如今這些社區則獲得能夠振興產業的最多投資。

「布魯金斯研究院」根據拜登政府對於電腦晶片與電動車補助辦法，分析全美各地私人投資金額，並且對照麻省理工學院(MIT)資料庫的乾淨能源投資追蹤數據。研究人員發現，過去三年裡，電腦晶片、電動車與乾淨能源產業總計獲得7360億投資。從地圖查看投資地點，將近三分之一的投資金額是注入「中國震撼」衝擊最嚴重的社區。中國2001年之後在國際貿易市場崛起，美國某些社區工廠逐漸關門。

研究報告主筆之一、布魯金斯資深研究員穆羅(Mark Muro)表示，這些城鎮仍朝製造業發展。他說，即使科技進步、產品改變，傳統製造業重鎮還是保存了專業敏銳度與技能。

報導指出，就在各界擔心新一波「中國震撼」恐將到來之際，研究結論更具意義。隨著中國經濟成長減緩，消費者花錢意願降低，中國政府對出口業者擴大鼓勵，進入國際市場的中國貨品因此增加，工資價碼較高國家的工廠受到威脅。

穆羅表示，衝擊不是只有一次，而是經常出現。他說，這些衝擊將是參與全球經濟時必定遭遇的波折旅程。

報導指出，研究報告也凸顯產業政策對未來美國經濟的影響。

前總統川普多次形容中國產業對美國民生造成威脅，承諾上台之後要對中國進口商品加徵關稅。經濟學者則警告，提高關稅恐導致物價上漲，仰賴進口零件的美國工廠競爭力可能受損。

報導指出，拜登政府透過補助振興戰略產業(strategic industries)，未來可望看到成果。

越南電動車製造商VinFast便宣布，在北卡羅來納州查塔姆郡(Chatham County)投資40億興建新廠，估計將雇用7500人。

投資 電動車 拜登

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