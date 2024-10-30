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拜登夫婦最後一次主持白宮萬聖節活動 第一夫人草坪為兒童朗讀

記者張聲肇／即時報導
拜登夫人朗讀「十個南瓜精靈」的短篇故事 。(美聯社)
拜登夫人朗讀「十個南瓜精靈」的短篇故事 。(美聯社)

拜登夫婦30日在白宮主持他們最後一次萬聖節討糖活動，有40年教書經驗的第一夫人吉兒．拜登(Jill Biden)在「萬聖讀」(“Hallo-Read”)節目中，朗讀「十個南瓜精靈」(10 Spooky Pumpkins)的短篇故事給做出各種打扮的孩子們聽。

白宮表示，南草坪的講故事旨在提倡閱讀風氣 ，該活動在和煦的秋陽下結束後，在北維吉尼亞社區學院(Northern Virginia Community College)擔任教授的拜登夫人回到屋內，準備入夜後和總統一起發糖果和書本給前來討糖的孩子。這些書和糖果都是民間企業捐贈的。

白宮在新聞通告中說，兒童可偕同朋友及鄰居沿著白宮南草坪走到南門廊(South Portico)，一路上可獲得糖果和書本，以提早一天慶祝萬聖節。白宮也設置了一個陰森故事角落，邀請特別來賓向兒童朗讀這個季節他們喜愛的書籍 。

估計約8000名學生、兒童和軍眷等陸續來到白宮，參加拜登夫婦第四次也是最後一次主持的萬聖節活動。拜登7月宣布退出競選，明年1月將離開白宮。

白宮南側懸掛了巨幅橙色月亮和「白宮萬聖讀」活動字樣，鮮少露臉的「第一貓」「柳樹」(Willow)的版畫和成堆的故事書也一起迎賓。門口兩邊，擺滿了大南瓜雕飾，節味十足。

第一夫人吉兒．拜登(右)在「萬聖讀」活動中，對一群做出各種打扮的孩子們朗讀故事。...
第一夫人吉兒．拜登(右)在「萬聖讀」活動中，對一群做出各種打扮的孩子們朗讀故事。(美聯社)

白宮 拜登 萬聖節

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