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10天吃三次麥當勞四盎司牛肉堡 15歲少女仍在對抗腎衰竭

記者胡玉立／即時報導
科羅拉多州15歲少女鮑勒(右，與母親合影)吃了麥當勞四盎司牛肉堡，感染大腸桿菌導致急性腎衰竭 。(美聯社)
科羅拉多州15歲少女鮑勒(右，與母親合影)吃了麥當勞四盎司牛肉堡，感染大腸桿菌導致急性腎衰竭 。(美聯社)

科羅拉多州15歲少女鮑勒(Kamberlyn Bowler) 9月27日至10月8日吃過3次麥當勞四盎司牛肉堡，不幸成為洋蔥污染爆發致命大腸桿菌疫情的受害者之一。鮑勒因嚴重食物中毒併發症入院治療，17日因急性腎衰竭，搭機飛往丹佛附近兒童醫院洗腎10天，緊急挽救腎臟。

初步追蹤這波疫情，至少有75人患病，22人住院，鮑勒是其中之一；她居住的梅薩郡(Mesa County)有11人患病，1人死亡。聯邦衛生官員表示，漢堡內使用的洋蔥絲可能是疫情源頭。

鮑勒的母親蘭德爾(Brittany Randall) 對於漢堡竟對女兒造成如此大的傷害，深感震驚。她說，女兒一開始先感到不適，然後出現發燒、嘔吐、腹瀉和胃痙攣等症狀。她本以為女兒可能得了流感，等到鮑勒說她的糞便和尿液有血而且正在吐血時，她明白情況嚴重。

在確認鮑勒感染的正是疫情中確認的大腸桿菌O157:H7細菌後，蘭德爾準備提起訴訟控告麥當勞快餐連鎖店。

蘭德爾說，女兒未來健康狀況和醫療費用都不確定，「醫院帳單越來越多，身為單親媽媽，我不知道是否有能力承擔這一切，也不知道未來會如何。」

醫學專家指出，大腸桿菌會產生危險毒素，可能導致嚴重腎臟疾病併發症--溶血性尿毒症症候群（hemolytic uremic syndrome）。印第安納州萊利兒童醫院腎臟專家哈立德（Myda Khalid）說，許多兒童需要住院數周，有些還需進行腎臟移植，情況可能致命，但多數兒童最終都會康復。「時間至關重要，」哈立德說：「須非常小心度過難關。」

麥當勞董事長、總裁兼執行長坎普辛斯基(Chris Kempczinski)10月29日在投資人視訊會議就疫情爆發道歉；他表示，「顧客安全第一；最近發生連串大腸桿菌病例令人深深擔憂，獲知此事對我們顧客造成的影響，我們非常難過。」

疫情 麥當勞 併發症

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