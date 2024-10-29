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美台全面商討解決雙重課稅 首輪談判未來幾周進行

編譯林奇賢／綜合外電
美國財政部29日宣布，美國和台灣將開始就解決雙重課稅問題進行全面協議的談判，首輪談判預計在未來幾周內進行。路透
美國財政部29日宣布，美國和台灣將開始就解決雙重課稅問題進行全面協議的談判，首輪談判預計在未來幾周內進行。路透

美國財政部29日宣布，在美國在台協會（AIT）和駐美國台北經濟文化代表處（TECRO）的主持下，美國和台灣將開始就解決雙重課稅問題進行全面協議的談判，首輪談判預計在未來幾周內進行。

這項行動是建立在國會先前奠定的基礎之上，拜登-賀錦麗政府認可參眾兩院相關委員會為解決雙重課稅問題所做的工作，包括提出《美國-台灣加速雙重稅務減免法案》和《美國-台灣稅務協議授權法案》草案。美國政府致力於在談判過程中與相關委員會合作，並與國會合作推動立法，藉此批准最終協議，並透過《國內稅收法典》實施這項協議。

全面的稅務協議將為美國和台灣帶來一大益處。特別是此一行動將支持《晶片與科學法》的目標，亦即強化半導體供應鏈的韌性、創造就業機會，並鼓勵業者在美國境內投資，興建半導體製造設施。這將減少台灣對美國投資、以及美國對台灣投資的雙重課稅障礙，尤其是對在完整半導體生態系中至關重要的中小企業。

該協議的文本預計將以《美國標準所得稅公約》為基礎，並包括以下內容：減少跨境支付股息、利息和特許權使用費的預扣稅、規範對常設機構和臨時跨境工人課稅的條款、反濫用條款、爭議解決機制、幫助兩國稅務機關履行其稅務管理職責的資訊交換條款。

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