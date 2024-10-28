我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

佛州女險遭強暴 佯裝點披薩 機警撥打911求救

MLB世界大賽G3／紐約主場開打 洋基2連敗輸不得

佛州女險遭強暴 佯裝點披薩 機警撥打911求救

記者張聲肇／即時報導
被監視拍下的墨西哥無證移民賀南德茲-孟卡友，已被警方迅速逮捕。(沃盧西亞郡警長辦公室)
被監視拍下的墨西哥無證移民賀南德茲-孟卡友，已被警方迅速逮捕。(沃盧西亞郡警長辦公室)

佛羅里達州一名女子日前遭到挾持與性侵威脅，但她機警佯裝訂披薩，其實打911報警求救，協助警方逮捕27歲強暴犯。

紐約郵報28日引述佛州警方報導，員警獲報趕至皮爾森鎮(Pierson)一處田野間的犯罪現場時，看到嫌犯的性器官暴露在外，身體壓在一名「瘋狂尖叫的女性」身上。

報導引述沃盧西亞郡(Volusia County)警長齊武德(Sheriff Mike Chitwood)說法，警方在本月初以挾持和性侵等罪名逮捕了非法入境的墨西哥男子賀南德茲-孟卡友(Luis Hernandez-Moncayo)，犯案前一天，該嫌犯才提出庇護申請。

被害人告訴警方，她與嫌犯原本相識，本來只想和他喝兩杯，不料對方吸了毒，想要對她非禮。她先是虛以委蛇，佯稱要打電話叫比薩，卻暗中撥打了911。

根據警方公布的錄音紀錄，她撥通911後說，「是的，我要訂比薩。」接線員回話：「你知道你打的是911嗎？」她立即答覆，「是的，我打的就是這個號碼，能不能給我送比薩過來？」

她繼續說，「我要義大利香腸的，起司多一點，」接線員沒切斷電話，還問了幾個問題，推斷和她在一起的男子沒有攜帶槍械，身處何地則不清楚。

警局根據三角定位原理，推算出報案地點。員警配戴的密錄器顯示，警方趕到現場時，嫌犯還壓在她身上，她大叫：「他要強暴我！」並用哭喪的語調問，「你們能幫助我嗎？」

警察喝令嫌犯「不准動」，將他上拷，受害女子大聲哭喊：「多謝，多謝，多謝！老天爺，他正要強暴我。」齊伍德警長說，聽到女子的哭嚎，「真讓人頸部毛髮直立。」

齊伍德說，嫌犯目前已被羈押，面臨「性侵、挾持、傷害」三項重罪指控；聯邦邊境巡邏隊也對他發出拘捕令。

義大利 邊境 非法入境

上一則

明年1月2日生效 美敲定終版框架 限制投資中國晶片和AI技術

延伸閱讀

多州共和黨立法禁中國人買地 影響華裔選票 轉支持民主黨

多州共和黨立法禁中國人買地 影響華裔選票 轉支持民主黨
「擬自殺計畫嗎」14歲兒死前迷戀AI 佛州母慟提告

「擬自殺計畫嗎」14歲兒死前迷戀AI 佛州母慟提告
佛州夫妻靠偽造簽名 花不到1元就盜走他人房產

佛州夫妻靠偽造簽名 花不到1元就盜走他人房產
德警查處秘密販毒披薩店 點「40號」披薩即附古柯鹼

德警查處秘密販毒披薩店 點「40號」披薩即附古柯鹼

熱門新聞

慘遭長子殺害的華盛頓州修米斯頓與莎拉夫婦，另外三名子女也同時遇害。(取自臉書)

西雅圖5屍滅門案 15歲嫌裝受害者報案、11歲妹妹裝死倖存

2024-10-26 20:28
數位支付領城龍頭Visa報告提醒消費者提防名為「數位扒竊」(digital pickpocketing)的新手法。(美聯社)

隔空就可盜刷信用卡 Visa警告「數位扒竊」新犯罪猖獗

2024-10-26 21:00
前紐約市長朱利安尼打輸誹謗官司且被判賠1億4800萬元，法官下令必須在七天內交出資產給喬治亞州兩名選務工作人員。(路透)

朱利安尼判賠1.5億 須交出紐約宅、賓士與26手表給選務母女檔

2024-10-22 21:20
示意圖。（美聯社）

麥當勞這款漢堡疑爆大腸桿菌疫情 1死10住院

2024-10-22 18:04
衛生部督察長辦公室調查發現，居家診斷的服務項目雖然疑點重重，俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險計畫(Medicare)卻仍付給私人保險公司數十億元。(美聯社)

紅藍卡居家診斷每次收1869元 疑點重重…為何不取消？

2024-10-24 18:37
SpaceX與特斯拉電動車執行長、世界首富馬斯克，攝於5月。資料照片。路透

華郵爆料 世界首富馬斯克曾在美國非法工作

2024-10-26 11:37

超人氣

更多 >
11月運勢大開 5生肖「強運讓人眼紅」 財氣爆發、健康狀況好

11月運勢大開 5生肖「強運讓人眼紅」 財氣爆發、健康狀況好
4生肖連三年迎好運 屬豬創業順遂、他們桃花朵朵開

4生肖連三年迎好運 屬豬創業順遂、他們桃花朵朵開
李英愛罕見放閃 73歲老公最強逆齡：零皺紋震撼全網

李英愛罕見放閃 73歲老公最強逆齡：零皺紋震撼全網
9種罐頭食品 廚師、營養師：價值被低估

9種罐頭食品 廚師、營養師：價值被低估
華女未掛前車牌 一月被罰三次 原來加州法律有這規定

華女未掛前車牌 一月被罰三次 原來加州法律有這規定