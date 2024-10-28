佛州女險遭強暴 佯裝點披薩 機警撥打911求救

被監視拍下的墨西哥無證移民賀南德茲-孟卡友，已被警方迅速逮捕。(沃盧西亞郡警長辦公室)

佛羅里達州一名女子日前遭到挾持與性侵威脅，但她機警佯裝訂披薩，其實打911報警求救，協助警方逮捕27歲強暴犯。

紐約郵報28日引述佛州警方報導，員警獲報趕至皮爾森鎮(Pierson)一處田野間的犯罪現場時，看到嫌犯的性器官暴露在外，身體壓在一名「瘋狂尖叫的女性」身上。

報導引述沃盧西亞郡(Volusia County)警長齊武德(Sheriff Mike Chitwood)說法，警方在本月初以挾持和性侵等罪名逮捕了非法入境 的墨西哥男子賀南德茲-孟卡友(Luis Hernandez-Moncayo)，犯案前一天，該嫌犯才提出庇護申請。

被害人告訴警方，她與嫌犯原本相識，本來只想和他喝兩杯，不料對方吸了毒，想要對她非禮。她先是虛以委蛇，佯稱要打電話叫比薩，卻暗中撥打了911。

根據警方公布的錄音紀錄，她撥通911後說，「是的，我要訂比薩。」接線員回話：「你知道你打的是911嗎？」她立即答覆，「是的，我打的就是這個號碼，能不能給我送比薩過來？」

她繼續說，「我要義大利 香腸的，起司多一點，」接線員沒切斷電話，還問了幾個問題，推斷和她在一起的男子沒有攜帶槍械，身處何地則不清楚。

警局根據三角定位原理，推算出報案地點。員警配戴的密錄器顯示，警方趕到現場時，嫌犯還壓在她身上，她大叫：「他要強暴我！」並用哭喪的語調問，「你們能幫助我嗎？」

警察喝令嫌犯「不准動」，將他上拷，受害女子大聲哭喊：「多謝，多謝，多謝！老天爺，他正要強暴我。」齊伍德警長說，聽到女子的哭嚎，「真讓人頸部毛髮直立。」

齊伍德說，嫌犯目前已被羈押，面臨「性侵、挾持、傷害」三項重罪指控；聯邦邊境 巡邏隊也對他發出拘捕令。