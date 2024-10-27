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馬斯克駁拜登 稱學生簽證可工作 電郵中自爆鑽漏洞

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馬斯克駁拜登 稱學生簽證可工作 電郵中自爆鑽漏洞

編譯廖振堯／即時報導
華盛頓郵報26日報導指出特斯拉執行長馬斯克1995年持學生簽證來美，卻沒有上學而是自己開公司，事實上是「非法打工」。馬斯克27日在X平台反駁，稱他的學生簽證允許他在美工作。(路透)
華盛頓郵報26日報導指出特斯拉執行長馬斯克1995年持學生簽證來美，卻沒有上學而是自己開公司，事實上是「非法打工」。馬斯克27日在X平台反駁，稱他的學生簽證允許他在美工作。(路透)

馬斯克(Elon Musk)26日被華盛頓郵報爆料他1995年持學生簽證來美，卻沒有上學而是自己開公司，事實上算是「非法打工」。馬斯克27日在X平台反駁，稱他的學生簽證允許他在美工作。

華郵根據馬斯克的前商業夥伴、法庭紀錄和公司文件，發現他沒去讀史坦福大學研究所，反而創辦一家新創軟體公司Zip2。

拜登總統當天就抓緊這個機會嘲諷支持川普的馬斯克，說一套做一套，馬斯克接著便在X上的一篇貼文下回覆「事實上我被允許在美國工作。拜登傀儡在說謊。」稍晚他又在另篇文底下聲稱「我持J-1(交流訪問學者簽證)，後轉換為H1-B(臨時工作簽證)。」

當時的Zip2董事會成員，後來當上執行長的普羅蒂昂(Derek Proudian)承認馬斯克當時身分「不符合在美國合法受僱經營一家公司」，但也不希望創始人被遣返。

馬斯克並未透露何時從J-1轉為H1-B；舊日Zip2夥伴和股東表示他創立公司後聲稱持有的是J-1。該公司投資協議條款規定馬斯克有45天獲得合法工作身分。在一封2005年電郵中，馬斯克寫道他申請了史坦福大學的研究所，但他故意不入學，「我沒有錢建實驗室，也沒有留在這個國家的合法權利，所以這似乎是一石二鳥的好方法。」

專門從事就業簽證的律師科恩(Adam Cohen)表示在學期間及完成學業後都可能有工作選項，但退學不行，J-1雖允許持有者為取得學術培訓(academic training，校外工作授權)而工作，但僅限於在學期間或完成學業後，還需學術表現優異，並提前獲得學校書面批准學術培訓的持續時間和類型。

馬斯克 學生簽證 拜登

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