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美國關島飛彈防禦規模縮減 部署地點由22處減為16處

中央社新加坡27日綜合外電報導
圖為美國空軍B-1B轟炸機從關島安德森空軍基地起飛。(美聯社資料照)
圖為美國空軍B-1B轟炸機從關島安德森空軍基地起飛。(美聯社資料照)

隸屬國防部的飛彈防禦署在25日的環境影響聲明草案中表示，考量諸多因素後，原本計畫於美國屬地關島建設價值數十億美元的飛彈防禦系統，部署地點已從22處縮減為16處。

路透報導，飛彈防禦署（Missile Defense Agency）指出，這項稱為「增強型綜合防空飛彈防禦系統」（EIAMD）的計畫，目的是為關島提供「360度」全方位防護，抵禦各種飛彈和空襲。

計畫內容包括約在10年內整合雷神公司（Raytheon）的標準6型（SM-6）與標準3型Block IIA（SM-3 Block IIA）防空飛彈，以及洛克希德馬丁（Lockheed Martin）的薩德反飛彈系統（THAAD），還有2間公司共同製造的愛國者3型（PAC-3）飛彈防禦系統。

EIAMD的環境影響研究從去年開始。美國之音（VOA）引述軍事報媒「星條旗」（Stars and Stripes）的報導，飛彈防禦署的報告列出原本規畫22個地點，其中21處位於國防部的土地，1處位於私人土地。

然而，經過今年夏季公眾意見徵詢期，並對環境、運作限制和成本效益等問題進行檢討後，部署地點被縮減為16個。

報告並未說明部署地點縮減的具體原因。這16個地點都位於關島的三大軍事設施，包含8處位於關島海軍基地，6處在安德森空軍基地（Andersen Air Force Base），2處位於陸戰隊基地布列茲營（Camp Blaz）。

聲明指出，下個月會在關島舉行公開會議，討論飛彈防禦署25日的報告。該報告也將開放公眾審閱和評論，時間至明年1月8日截止。

EIAMD計畫對於美國及其印太盟邦至關重要，因為它可提供遠離美國本土的後勤樞紐。跟夏威夷州相比，關島距離中國更近。

澳洲葛瑞菲斯亞洲研究所（Griffith Asia Institute）防務和航空專家雷頓（Peter Layton）表示，關島「是遠程轟炸機的前沿作戰基地，也是海軍艦艇出動的港口」。

他還說道，「當然，日本和菲律賓的某些地方（距離中國）更近…但暴露程度也更高」。

國防部 夏威夷州 澳洲

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