西雅圖5屍滅門案 15歲嫌裝受害者報案、11歲妹妹裝死倖存

慘遭長子殺害的華盛頓州修米斯頓與莎拉夫婦，另外三名子女也同時遇害。(取自臉書)

華盛頓州西雅圖 附近的福爾市(Fall City)日前發生的五屍滅門血案，被捕的15歲嫌犯於25日首次過堂，檢察官對其控以五項嚴重謀殺罪與一項使用槍枝謀殺未遂罪，並要求舉行聽證決定被告是否以成年人身分受審。法庭裁決聽證定於明年6月4日舉行。

據有線電視新聞網(CNN)報導，被告若以少年犯身分被定罪，最多25歲即可出獄；若是移送成人法庭審理且被定罪，則可能被判處25年至無期徒刑，且至少服刑25年後才能獲釋。

當天公布的法庭文件同時顯示，倖存的11歲妹妹受傷後機警裝死，逃過死劫；而嫌犯竟然在殺害家人後還佯裝是被害人向警方報案。

倖存女童接受警方詢問時表示，案發凌晨她在睡夢中聽到槍聲而警醒，從臥室往門外一看，發現42歲父親修米斯頓(Mark Humiston)頭部中彈，同時9歲弟弟嘴角出血，雙雙躺臥在走道地板。

隨後7歲妹妹好奇走出臥室，又一聲槍響，小妹立即倒臥在地。接著兇手走進臥室朝她開了兩槍，造成手部與頸部受傷；至於母親莎拉(Sarah Huminston)和13歲二哥則已在屋內其他地點遇害。

11歲妹妹獲救後指認凶器就是父親的銀色格洛克(Glock)手槍，兇手則是15歲的大哥。她還向警方表示，哥哥行兇後，還靠近屍體逐一檢視以確認死活；當時女童儘管身受槍傷、疼痛難忍，仍機警躺在床上裝死，騙過哥哥。

在哥哥離開臥室後，女童悄悄從臥室防火窗逃至鄰居家求助並撥打911電話報警。

根據報案中心紀錄，在女童報警前七分鐘，911接線員就已接獲同一案件的第一通報案電話。原來少年行兇後，竟報警謊稱自己躲在浴室裡避難，還宣稱是13歲弟弟殺害全家後畏罪自殺。

11歲女童事後向調查人員透露，大哥是五名手足中唯一知道父親存放槍枝保險 箱密碼的人，他最近因為考試不及格而有諸多煩麻事。