麥當勞大腸桿菌感染蔓延 已致全美13州75人生病

麥當勞四分之一磅牛肉漢堡(Quater Pounder)。路透

麥當勞 四分之一磅牛肉漢堡(Quater Pounder)近日傳出大腸桿菌感染，截至25日中午已經導致全美13個州至少75人生病。

美聯社報導，聯邦疾病防治中心 (CDC )表示，這次感染已經造成22人住院。其中，2名病人出現危險的腎臟併發症，1名來自科羅拉多的病人死亡。

食品藥物管理局(FDA)並未查清這次感染爆發的確切源頭，但是，調查人員目前獲取的初期分析報告顯示，漢堡和牛肉餅中使用的生洋蔥條「有可能是感染源」。

本周早些時候，給麥當勞供應生洋蔥的加州食品供應商泰勒農場(Taylor Farms)，由於懷疑其黃洋蔥有大腸桿菌感染而發出召回令。麥當勞之後證實，涵蓋在召回令之中的洋蔥，的確曾經被送到了麥當勞的一個分發中心，供給出現大腸桿菌感染的麥當勞門店使用。

22日，這場感染最開始爆發的時候，麥當勞就已經在好幾個州的菜單上撤下了這款漢堡。

CDC數據顯示，全美每年大概出現7.4萬起大腸桿菌感染，其中2000人住院，61人死亡。

據報導，法院文件顯示，在這場感染爆發中生病的民眾之一已經提告麥當勞。

食用大腸桿菌污染的食物後，症狀大多在一到兩天內顯現，通常包括發燒、嘔吐、腹瀉、便血、出現缺水症狀，如少尿或無尿、頻繁口渴和頭暈。大腸桿菌感染，對於五歲以下兒童、老人、孕婦，以及免疫力弱者尤為危險。