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朱利安尼判賠1.5億 須交出紐約宅、賓士與26手表給選務母女檔

記者胡玉立／即時報導
前紐約市長朱利安尼打輸誹謗官司且被判賠1億4800萬元，法官下令必須在七天內交出資產給喬治亞州兩名選務工作人員。(路透)
前紐約市長朱利安尼打輸誹謗官司且被判賠1億4800萬元，法官下令必須在七天內交出資產給喬治亞州兩名選務工作人員。(路透)

紐約聯邦法官利曼(Lewis Liman)22日下令，前紐約市長朱利安尼(Rudy Giuliani)必須在七天內將其包括紐約市公寓、26只手表、1980年賓士車及價值特殊的體育紀念品等資產，移交給喬治亞州兩名選務工作人員。朱利安尼去年12月打輸了誹謗官司，且被判賠1億4800萬元。

不過，利曼也指出，朱利安尼暫時不必交出他的三枚紐約洋基隊世界大賽冠軍戒指和他的佛羅里達公寓，因這些資產與其他訴訟有關。

兩名喬治亞州選務人員弗里曼(Ruby Freeman)和莫斯(Wandrea Moss)是母女檔，她們控告朱利安尼誹謗她們在2020年總統大選時犯下選票詐欺，最後打贏官司。

朱利安尼被判賠1億4800萬元之後申請破產，弗里曼和莫斯迄今尚未領到任何賠償。法官7月以朱利安尼屢次出現未能遵守法院命令和披露收入來源等「不合作行為」，駁回了他的破產申請案。

法官下令朱利安尼移交的財產清單，包括他的曼哈頓公寓估計逾500萬元、他聲稱川普在2020年總統大選期間欠他的服務費約200萬元、一輛曾屬於電影明星洛琳白考爾(Lauren Bacall)的1980年賓士S500，有洋基隊傳奇人物狄馬喬(Joe DiMaggio)和雷吉·傑克森(Reggie Jackson)簽名的襯衫和照片、洋基體育場簽名照片、一枚鑽戒、珠寶和26只名貴手表。

法官下令朱利安尼移交的財產清單，包括他的曼哈頓上東城公寓估計逾500萬元。(圖取...
法官下令朱利安尼移交的財產清單，包括他的曼哈頓上東城公寓估計逾500萬元。(圖取自谷歌地圖)

根據法庭文件，朱利安尼估計賓士車價值約2萬5000元，手表、世界大賽冠軍戒指和珠寶價值約3萬元。朱利安尼請求保留祖父送給他的一只手表，被利曼拒絕。利曼表示，如果朱利安尼證明那只手表的價值低於1000元，就可獲得豁免，但他沒有這樣做。利曼說：「無論情況多麼痛苦，一方不得聲稱每件傳家寶都應得到豁免。」

朱利安尼已就賠償1.48億元判決提出上訴，他要求法官禁止弗里曼和莫斯出售他的任何資產，直到上訴完成為止。利曼也拒絕了這項請求。利曼表示，朱利安尼本可要求裁定原告在誹謗案勝訴的華府聯邦法院在他上訴期間暫緩任何資產出售，但朱利安尼沒有這樣做。

法官下令朱利安尼移交的財產清單，未包括他的三枚紐約洋基隊世界大賽冠軍戒指。圖為朱...
法官下令朱利安尼移交的財產清單，未包括他的三枚紐約洋基隊世界大賽冠軍戒指。圖為朱利安尼手上的冠軍戒。(美聯社)

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