認了與小甘迺迪「有染」 紐約雜誌女記者離職

自承與採訪對象小羅勃·甘迺迪有「私人關係」的紐約雜誌華府特派員奧莉維亞‧努西 休假一個月後，同意和社方結束賓主關係。(美聯社)

紐約雜誌21日宣布，華府 特派員奧莉維亞‧努西(Olivia Nuzzi)承認與採訪對象小羅勃·甘迺迪有「私人關係」而休假一個月後，同意和雜誌「分道揚鑣」。

今年9月，努西被爆與當時正在競選總統的甘迺迪關係不尋常後，雜誌檢討她撰寫的每一篇選舉報導，發現「沒有不正確」或有「偏頗」之處，隨後還委託律師事務所Davis Wright Tremaine更深入檢討，也得出同樣的結論。

儘管如此，雜誌和努西還是覺得，最佳解決之道是各走各的路；紐約雜誌說「努西是獨具天分的寫手，我們很自豪刊登了她擔任華府特派員八年期間的作品，祝她一切順利。」

努西的律師魏肯菲爾德(Ari Wilkenfeld)表示，兩次調查都認為她的報導完整，她感到滿意但不驚訝，也認為自己「沒做錯什麼。」「近八年來，她擔任華府特派員期間撰寫的報導，極獲好評也極受歡迎。」他說，努西對雜誌社同仁和讀者，致以深切感謝之忱，現正迎向自己生涯的新篇章。

現年31歲的努西是川普 執政時期最忙碌的時事記錄者之一，她的消息來源廣闊，撰寫的報導切中時弊，左翼右翼都迭有不滿與批評。7月4日發表的「各方齊禁聲，就為保主子」描述羸弱不堪、語無倫次的拜登 ，有如「昏昏欲睡卻還握著方向盤」的司機，拜登支持者激烈抨擊，但數周後，拜登自己宣布退選。

9月風波後，她自承與某採訪對象有「私人」但非「肉體」關係。甘迺迪發言人說小甘與努西這輩子僅見過一面，就是接受她採訪問那次。紐約雜誌認為有利益衝突之嫌，特刊登向讀者道歉啟事，說這「有違讀者對本誌的信任。」

此事還牽扯出努西的前任未婚夫、Politico華府特派員利札(Ryan Lizza)。努西10月1日取得法院的保護令，利札不得靠近她。