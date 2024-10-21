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前白宮國安顧問賴斯：當今世界不容美獨善其身

中央社華盛頓21日綜合外電報導
前國家安全顧問賴斯。美聯社
前國家安全顧問賴斯。美聯社

前國家安全顧問賴斯表示，當今美國和整個世界處於比冷戰更危險的時刻，強調在世界受威權政府威脅之際，更需要美國挺身而出。

賴斯（Condoleezza Rice）是小布希政府時的白宮國家安全顧問，現任職於智庫「胡佛研究所」（Hoover Institution）。她接受所內研究員羅賓森（Peter Robinson）主持的訪談，討論當前外交挑戰與美國該何去何從。

兩人對談圍繞近期賴斯於「外交事務」（Foreign Affairs）雜誌發表的專文，內容凸顯中、俄、伊朗等強權帶來的複雜挑戰。

賴斯指出，冷戰時期的蘇聯雖是軍事巨人，卻是經濟、科技侏儒，然而中國卻是在經濟、科技乃至軍事都逐漸與美國並駕齊驅的國家，甚至已融入國際經濟，美國如今面臨的對手等級迥異。

她指出，中國如今艦隊規模居全球之冠，核武呈令人警惕的程度增長，當前背景是美中於人工智慧（AI）、量子運算、合成生物學、機器人等進行全面科技軍備競賽，然而美國從製藥到稀土等各項進口供應鏈，卻都得透過中國，令她憂心。

賴斯認為，美國當年尋求讓政、經體制與西方全然不同的中國融入國際以圖改變對方，這本身就是有風險的賭博。

她說鄧小平的改革開放讓中國融入國際經濟，中國製造也確實造福過世界與美國，然而中國當前的習近平政權與過去的領導人不同，更具強人色彩。現在美國對中國科技領域的投資，都會在中方「軍民融合」方針下增強解放軍，然後藉以將美國逼出印太。

談及俄羅斯何以在侵烏蒙受數十萬傷亡下仍不鬆手，賴斯認為這是俄國總統普亭（Vladimir Putin）為讓整個帝國不轟然倒下而硬撐。然而她也認為戰況陷入僵局之際，究竟還要不要投入資源、人力打下去，是烏克蘭人得思考的問題而非美國，只是停戰能否確保烏克蘭自由、安全，這會是美國國內嚴肅討論的課題。

賴斯表示，外界有一種論調認為美國無須在世界包山包海，但她認為當今若美國抽身，「會乘勢而起的絕不是德國、法國，而是俄國、中國，你們會想生活在一個由俄、中所形塑的世界嗎」，因此美國必須挺身而出。

烏克蘭 俄國 小布希

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