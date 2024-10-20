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雷神坦承長程預警雷達人員派遣涉弊 曝美為台操作雷達

記者洪哲政/台北即時報導
台灣新竹樂山雷達站長程預警雷達系統，由雷神公司承包維護。(圖／取自國防部青年日報)
台灣新竹樂山雷達站長程預警雷達系統，由雷神公司承包維護。(圖／取自國防部青年日報)

司法部日前公布有關雷神公司對台灣採購愛國者飛彈與長程預警雷達浮報預算的內情，雷神同時坦承，在台方長程預警雷達站派遣人員合約上，歪曲成本收取過高費用，在一份合約上收了兩次錢。此節也形同證實，長程預警雷達站由雷神派遣人員駐站操作。

司法部日前公布「雷神公司將因定價缺陷、海外賄賂和出口管制計畫支付超過9.5億美元」新聞稿，內容雖未提及台灣，但涉弊有關飛彈及雷達部分採購時間的描述，符合台方建構愛國者飛彈重鑑測與長程預警雷達對人員派遣議約上的時間。

新聞稿指出，根據麻州地區提交的供述和法庭文件，從2012年到2013年以及從2017年到2018年，雷神公司員工在與美國的兩份合約談判期間，為外國公司的利益向國防部提供了虛假和欺詐性資訊。在這兩起事件中，雷神公司員工向國防部提供了虛假和欺詐性訊息，以誤導國防部以虛高的價格授予這兩份合約。這些詐騙計畫導致國防部向雷神公司支付的費用比雷神公司在合約上應支付的費用多了超過1.11億美元。

雷神公司在調查中承認，曾透過在合約談判期間歪曲其成本，以利在這些合約上向美國收取過高的費用，並獲得超過談判利潤率的利潤。此外，雷神公司承認，它未能披露雷達站人員合約的真實成本或定價數據。在一份國防部合約上收取了兩次相同的費用。

台國防部樂山的長程預警雷達附近山區，建設有大型房舍供美方人員居住，而這些操作雷達的技代，許多都是美方退役軍人。

位於台灣新竹樂山長程預警雷達主陣地上方供美方人員居住的兵舍。(圖/取自Ｇoogl...
位於台灣新竹樂山長程預警雷達主陣地上方供美方人員居住的兵舍。(圖/取自Ｇoogle Earth)

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