我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

沙門氏菌黃瓜致全美至少449人病倒 這三州是重災區

名校敲門磚？AMC數學競賽爆洩題 學生、家長憤怒

研發肥皂治皮膚癌 成本不到5毛…15歲少年當選年度兒童

記者張聲肇╱即時報導
示意圖。Image by theresaharris10 from Pixabay
示意圖。Image by theresaharris10 from Pixabay

15歲的赫曼．貝克勒(Heman Bekele)研發可用於治療皮膚癌的肥皂，獲選為時代雜誌及時代雜誌少年版的2024「年度兒童」。

時代雜誌16日公布獲選緣由說，這位維吉尼亞州阿南戴爾市15歲科學家的發明，可能改變治療皮膚癌的方法。

貝克勒告訴時代雜誌，「絕對難以相信，有朝一日我發明的簡單一塊肥皂，會對別人的一生，產生直接的衝擊。不過，這也正是我開始這項研究的原因。」

時代說，他發明的肥皂可能對皮膚癌產生療效，這是他獲選的原因。

3M公司和「發現」教育頻道去年就頒發了「美國最頂尖少年科學家」獎2.5萬元給他，當時才14歲的他，擊敗其他九名競爭對手，獲此殊榮。

獲獎後，伊索匹亞出生的貝克勒告訴網路媒體Insider，他希望利用這筆獎金，讓他的肥皂通過聯邦食品與藥物管理局(FDA)的審核，將這款肥皂推向市場，成為平價治療方法，幫助治療這每年奪走近8000條美國人命的疾病。

目前醫師治療皮膚癌的方法，是增強身體對癌細胞的自然免疫反應，貝克勒的肥皂就是依據這個理論而來，目的就是復甦身體的防禦能力。這款肥皂含刺激免疫系統的成分，可以幫助復甦皮膚裡的免疫細胞，進而對抗黑色素瘤。貝克勒估計，他的肥皂每20塊的製作成本，不到10元。

其他時代2024「年度兒童」還有13歲的加州少女吉爾（Shanya Gill），發明2分鐘內無人反應就自動警報的火災預報器；科羅拉多少女齊兔爾（Madhvi Chittoor），6歲起就對「永久化學物質」產生興趣，和母親一起促成該州通過法案，禁用這有害環境與健康的化學物質；鳳凰城15歲少年蘇卡托（Jordan Sucato），保護寵物免受酷熱天之害有功；馬里蘭州11歲少年伍達德（Keivonn Woodard），飾演聾人獲艾美獎提名，提倡手語幫助身障者；賓州15歲慈善企業家培科拉（Dom Pecora）。

維吉尼亞州 艾美獎 加州

上一則

名校敲門磚？30萬高中生參加 AMC爆洩題 學生家長憤怒

下一則

車禍昏迷半年清醒竟收到250萬元醫療帳單 男募款求救

延伸閱讀

記者用AI杜撰新聞被抓包 懷州地方報紙道歉

記者用AI杜撰新聞被抓包 懷州地方報紙道歉
科迪企業報新記者用AI杜撰新聞 遭對手報老鳥記者識破

科迪企業報新記者用AI杜撰新聞 遭對手報老鳥記者識破
屋主舊房遭焚 新厝再遇山火

屋主舊房遭焚 新厝再遇山火
巴奧／衣索比亞選手創奧運紀錄 奪男子馬拉松冠軍

巴奧／衣索比亞選手創奧運紀錄 奪男子馬拉松冠軍

熱門新聞

豪華郵輪的噸位在過去20年間翻倍，恐帶來潛在環境威脅。圖為皇家加勒比郵輪公司打造的全球第二大郵輪「海上烏托邦」7月19日啟航。(美聯社)

比鐵達尼號大8倍 巨型郵輪碳排失控

2024-08-13 22:30
YouTube前執行長沃潔斯基9日因癌症病逝，享年56歲。(路透)

YouTube前執行長56歲癌逝 兒子2月才因吸毒過量暴斃

2024-08-10 03:30
前眾院議長裴洛西(左)受訪砲轟前澳洲總理吉亭(右)說台灣是「中國的不動產」是「愚蠢發言」，被吉亭反嗆2022年訪台「魯莽放縱」。(路透、美聯社資料照)

裴洛西批澳前總理對台言論「愚蠢」被反嗆訪台「魯莽」

2024-08-13 09:00
今年總統大選兩位候選人川普與賀錦麗。美聯社

最新民調顯示 賀錦麗幾乎所有搖擺州都領先川普

2024-08-14 15:17
美國的新冠病毒監測指標已經出現警訊，但目前疏於檢測及接種疫苗。（美聯社）

84國現夏季新冠疫情浪潮 美死亡人數最多 不檢測、不接種成隱憂

2024-08-13 20:40
為了600元，而以處決方式殺害三名疑似偷錢男子的兩名亞裔罪犯，拉塔納薩克(左)和陶那亞( 右)。(美聯社)

被偷600元處決3男 威州亞裔男4項罪名成立

2024-08-16 02:20

超人氣

更多 >
4生肖運勢走上坡 屬馬準備升職、他們感情生活最幸福

4生肖運勢走上坡 屬馬準備升職、他們感情生活最幸福
神隱10多年 玉女歌手年近50歲仙氣迷人

神隱10多年 玉女歌手年近50歲仙氣迷人
男顧客擠爆杭州1超市 因老闆娘露乳「深不可測」 警方上門了

男顧客擠爆杭州1超市 因老闆娘露乳「深不可測」 警方上門了
巴菲特住了70年的房子當初只花3.1萬 他的5個購屋名言

巴菲特住了70年的房子當初只花3.1萬 他的5個購屋名言
南加爾灣2亞裔長者陳屍旅店 疑殺妻後自殺

南加爾灣2亞裔長者陳屍旅店 疑殺妻後自殺