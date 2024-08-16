研發肥皂治皮膚癌 成本不到5毛…15歲少年當選年度兒童

示意圖。Image by theresaharris10 from Pixabay

15歲的赫曼．貝克勒(Heman Bekele)研發可用於治療皮膚癌的肥皂，獲選為時代雜誌及時代雜誌少年版的2024「年度兒童」。

時代雜誌16日公布獲選緣由說，這位維吉尼亞州 阿南戴爾市15歲科學家的發明，可能改變治療皮膚癌的方法。

貝克勒告訴時代雜誌，「絕對難以相信，有朝一日我發明的簡單一塊肥皂，會對別人的一生，產生直接的衝擊。不過，這也正是我開始這項研究的原因。」

時代說，他發明的肥皂可能對皮膚癌產生療效，這是他獲選的原因。

3M公司和「發現」教育頻道去年就頒發了「美國最頂尖少年科學家」獎2.5萬元給他，當時才14歲的他，擊敗其他九名競爭對手，獲此殊榮。

獲獎後，伊索匹亞出生的貝克勒告訴網路媒體Insider，他希望利用這筆獎金，讓他的肥皂通過聯邦食品與藥物管理局(FDA)的審核，將這款肥皂推向市場，成為平價治療方法，幫助治療這每年奪走近8000條美國人命的疾病。

目前醫師治療皮膚癌的方法，是增強身體對癌細胞的自然免疫反應，貝克勒的肥皂就是依據這個理論而來，目的就是復甦身體的防禦能力。這款肥皂含刺激免疫系統的成分，可以幫助復甦皮膚裡的免疫細胞，進而對抗黑色素瘤。貝克勒估計，他的肥皂每20塊的製作成本，不到10元。

其他時代2024「年度兒童」還有13歲的加州 少女吉爾（Shanya Gill），發明2分鐘內無人反應就自動警報的火災預報器；科羅拉多少女齊兔爾（Madhvi Chittoor），6歲起就對「永久化學物質」產生興趣，和母親一起促成該州通過法案，禁用這有害環境與健康的化學物質；鳳凰城15歲少年蘇卡托（Jordan Sucato），保護寵物免受酷熱天之害有功；馬里蘭州11歲少年伍達德（Keivonn Woodard），飾演聾人獲艾美獎 提名，提倡手語幫助身障者；賓州15歲慈善企業家培科拉（Dom Pecora）。