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厭倦了天天開會…比爾蓋茲最愛搭機找他串門 紓壓放鬆

編譯陳律安／綜合外電
比爾‧蓋茲（左）常在繁忙日程中，偷空去拜訪巴菲特，這也是他紓壓的一種方式。 美聯社
比爾‧蓋茲（左）常在繁忙日程中，偷空去拜訪巴菲特，這也是他紓壓的一種方式。 美聯社

微軟創辦人比爾‧蓋茲打造出舉世數一數二成功的企業，過程中也累積大量財富，但就算是億萬富豪，也厭倦了每天都得開會。

Business Insider報導，蓋茲每天的行程排得滿滿滿。紐約時報記者達絲（Anupreeta Das）在她的新書《億萬富翁、書呆子、救世主、國王：比爾‧蓋茲型塑世界的追求》中寫道，蓋茲就算難得有空，也只是短短五分鐘。

蓋茲行程繁忙，在宣讀公衛政策與不間斷的大小會議間奔波，不過總有那麼幾天，他會卸下責任，抽空與老友巴菲特相會。

達絲寫道，在這種時候，蓋茲會搭乘私人飛機飛往奧馬哈，只為了會見巴菲特，並逃離緊湊日程，就連他的日常生活，也大多由前妻梅琳達安排。

當巴菲特問蓋茲為何不控制自己的人生，以自己想要的方式過活，蓋茲只會聳聳肩。巴菲特說，蓋茲喜歡有行程表，「我則不」。

波克夏公司的董事長兼執行長巴菲特有時會去機場接蓋茲，他們會隨意談天，若蓋茲未能親身造訪奧馬哈，他們會在線上一起玩橋牌。

自從蓋茲2021年離婚後，巴菲特就辭去蓋茲基金會的職務；紐約時報也曾報導，他們的友誼近年來不如以往熱絡。

蓋茲以往曾稱讚巴菲特較輕鬆的日程安排。蓋茲在5月的Threads貼文中說：「我花了太久時間才明白，不必把每秒的日程都填滿才能獲得成功。回過頭來看，若我更留意巴菲特刻意輕鬆安排的日程，我能更早學會這項課題。」

巴菲特 紐約時報 波克夏

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