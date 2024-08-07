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「我家人精神病發作…」警察趕到 持刀患者遭槍殺

編譯周芳苑／即時報導

新澤西州檢察官表示，博根郡(Bergen County)警方日前夜間接獲報案稱其家人精神病發作持刀，趕往現場後開槍打死該名據稱患精神病的持刀婦女；新州檢察長辦公室(New Jersey Attorney General's Office)展開調查。

新州檢察長辦公室表示，正著手調查上月28日夜間在李堡(Fort Lee)一棟公寓大樓發生的槍擊事件。

新聞稿稱，當天凌晨1時25 分左右，一名男子向警方報案，聲稱他的姊妹拿著刀，精神病發作、需要去醫院，警方獲報後趕往位於 Main Street 的公寓大樓 The Pinnacle。

警方在公寓外的走廊上與打電話報案男子交談，而後打開門，看到屋內有據稱精神病發作的報案人姊妹和另一女子。

檢察官說，屋內兩名女子對警察說不要進來並關門；更多警察隨後趕到，敲門並要求婦女開門。婦女依舊不從，警方強行打開門。

檢察官表示，那一位據稱患精神病的姊妹在走廊上朝警察靠近時，一名警察開一槍，擊中該女子胸部。

檢察官稱，現場發現一把刀。

該女子姓名未被揭露；她中槍後被送往恩格塢醫院(Englewood Hospital)，同日凌晨1時58分死亡。

根據州法，檢察長辦公室必須調查所有警察涉及的槍擊事件，收集到的證據將提交大陪審團，由大陪審團裁定是否有必要針對開槍警察提刑事指控。

州府官員未透露中槍身亡女子是否為The Pinnacle公寓租戶，該棟公寓距離喬治華盛頓大橋(George Washington Bridge)不遠。

這起致命槍擊事件是李堡警局近兩年發生的第二起槍擊事件。上一案發生在2023 年 2 月 4 日，拉斯維加斯(Las Vegas)42歲男子布納瓦爾 (Mohamed Bounaouar)在聯棟屋內的緊張對抗中被槍殺，當時他持刀；之後大陪審團裁定警方無不當行為。

槍擊 新州 新澤西州

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