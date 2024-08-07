華茲成賀錦麗搭檔 往昔處理種族抗爭暴亂方式遭檢視

民主黨籍副總統賀錦麗相中明尼蘇達州長華茲搭檔角逐入主白宮。歐新社

民主黨籍副總統賀錦麗 相中明尼蘇達州長華茲 搭檔角逐入主白宮，華茲處理2020年非裔男子佛洛伊德 遭警察殺害後引發的種族正義抗爭暴亂方式，如今又受到高度關注。

路透社報導，華茲（Tim Walz）成為賀錦麗（Kamala Harris）的競選搭檔後，往昔非裔男子佛洛伊德（George Floyd）被白人警官壓頸窒息死亡後，華茲處理此案的舉措遭到共和黨總統候選人川普的政壇盟友和極右翼專家抨擊，他們聲稱，華茲未能及時動員執法人員，遏止在明尼阿波利斯市（Minneapolis）因抗爭而衍生的劫掠、縱火與施暴。

與此同時，華茲的支持者則讚許，在起訴涉及佛洛伊德遭謀殺的員警，華茲發揮了關鍵影響力。

華茲和他的團隊表示，他們已盡其所能處理各個問題，包括調度國民衛隊（National Guard）。

兩任明尼蘇達州州長的華茲於抗爭重創明尼阿波利斯市，並擴及大明尼阿波利斯市地區數日後召開記者會坦承，他下令延遲調動國民衛隊，並聲稱明尼阿波利斯市當局的因應「徹底失敗」，因而導致大規模建築物、商家受損，以及一座警局被暴徒強占和縱火。

由明尼蘇達州參議院共和黨人撰寫的報告聲稱，華茲無法分辨暴徒和示威者，屢屢低估局勢的嚴重性，並總結華茲「不願立即採取必要行動制止動亂，因為他當時還在思辨，是否該使用武力制暴」。

賀錦麗和華茲對於警方執法的立場如今遭到嚴格檢視，賀錦麗過去擔任加州地區法院檢察官時，被視為對於犯罪過於強硬，而華茲則不夠強硬。