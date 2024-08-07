我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華茲成賀錦麗搭檔 往昔處理種族抗爭暴亂方式遭檢視

行駛淹水路面 老司機：這件事千萬不能做

華茲成賀錦麗搭檔 往昔處理種族抗爭暴亂方式遭檢視

中央社華盛頓7日綜合外電報導
民主黨籍副總統賀錦麗相中明尼蘇達州長華茲搭檔角逐入主白宮。歐新社
民主黨籍副總統賀錦麗相中明尼蘇達州長華茲搭檔角逐入主白宮。歐新社

民主黨籍副總統賀錦麗相中明尼蘇達州長華茲搭檔角逐入主白宮，華茲處理2020年非裔男子佛洛伊德遭警察殺害後引發的種族正義抗爭暴亂方式，如今又受到高度關注。

路透社報導，華茲（Tim Walz）成為賀錦麗（Kamala Harris）的競選搭檔後，往昔非裔男子佛洛伊德（George Floyd）被白人警官壓頸窒息死亡後，華茲處理此案的舉措遭到共和黨總統候選人川普的政壇盟友和極右翼專家抨擊，他們聲稱，華茲未能及時動員執法人員，遏止在明尼阿波利斯市（Minneapolis）因抗爭而衍生的劫掠、縱火與施暴。

與此同時，華茲的支持者則讚許，在起訴涉及佛洛伊德遭謀殺的員警，華茲發揮了關鍵影響力。

華茲和他的團隊表示，他們已盡其所能處理各個問題，包括調度國民衛隊（National Guard）。

兩任明尼蘇達州州長的華茲於抗爭重創明尼阿波利斯市，並擴及大明尼阿波利斯市地區數日後召開記者會坦承，他下令延遲調動國民衛隊，並聲稱明尼阿波利斯市當局的因應「徹底失敗」，因而導致大規模建築物、商家受損，以及一座警局被暴徒強占和縱火。

由明尼蘇達州參議院共和黨人撰寫的報告聲稱，華茲無法分辨暴徒和示威者，屢屢低估局勢的嚴重性，並總結華茲「不願立即採取必要行動制止動亂，因為他當時還在思辨，是否該使用武力制暴」。

賀錦麗和華茲對於警方執法的立場如今遭到嚴格檢視，賀錦麗過去擔任加州地區法院檢察官時，被視為對於犯罪過於強硬，而華茲則不夠強硬。

華茲 賀錦麗 佛洛伊德

上一則

分析：回歸對台戰略模糊 不符合美新政府利益

延伸閱讀

稱賀錦麗挑華茲搭檔是「驚人的選擇」 川普：我超級激動

稱賀錦麗挑華茲搭檔是「驚人的選擇」 川普：我超級激動
賀錦麗搭副手華茲 賓州首場造勢 火力全開

賀錦麗搭副手華茲 賓州首場造勢 火力全開
和夏皮洛沒共鳴…賀錦麗選華茲 政績是關鍵 化學反應還很合拍

和夏皮洛沒共鳴…賀錦麗選華茲 政績是關鍵 化學反應還很合拍
賀錦麗副手華茲遭同袍嗆「叛徒」 當年選在領軍出戰伊拉克前退役

賀錦麗副手華茲遭同袍嗆「叛徒」 當年選在領軍出戰伊拉克前退役

熱門新聞

諾貝爾物理學獎得主李政道傳在舊金山逝世，享年98歲。(取材自清華大學網站)

首獲諾貝爾物理學獎華人 李政道98歲病逝舊金山

2024-08-05 04:19
紐約州州議員蓋勒3日在社群平台X發文指出，華府「披薩指數」已經爆表。（取材自X平台@RealBenGeller）

要出大事？「披薩指數」爆表揭五角大廈狂加班沒上酒吧

2024-08-03 22:28
蔡美兒。(蔡美兒X帳號截圖)

師徒情深 范斯「絕望者之歌」最大推手：虎媽蔡美兒

2024-07-15 19:21
一名來自新澤西州的旅客吃了太多大麻食品，在飛行途中精神失常。(截取自KSL News YouTubr)

男子飛機上吞大麻後暴走 試圖跟空服員求歡、開機門

2024-08-02 09:04
運輸部2日提出新規定，父母與13歲以下子女搭乘飛機時同坐一起，航空公司不得額外收費。(美聯社)

運輸部建議新規 父母與小孩搭機同坐不得加價

2024-08-01 19:48
索拉里指控，西南航空涉嫌歧視並將她趕下機，只因她臉上和身上長出許多良性腫瘤。(取材自YouTube影片畫面)

護士罹病臉上布滿腫瘤與疤痕 遭西南航空趕下機

2024-08-03 03:10

超人氣

更多 >
好市多進店新規 掃描會員卡必須是本人

好市多進店新規 掃描會員卡必須是本人
台灣好市多要販售特斯拉 馬斯克：不准賣

台灣好市多要販售特斯拉 馬斯克：不准賣
不是麥當勞或溫蒂 這家連鎖店票選為全美最佳早餐店

不是麥當勞或溫蒂 這家連鎖店票選為全美最佳早餐店
世說新聞／18元4菜無小費 這家中餐廳的低價秘訣是...

世說新聞／18元4菜無小費 這家中餐廳的低價秘訣是...
4星座長大最有出息 獅子座成商界巨擘、他將登上巔峰

4星座長大最有出息 獅子座成商界巨擘、他將登上巔峰