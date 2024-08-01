川普質疑賀錦麗種族認同 范斯幫腔：戳破她變色龍本質

共和黨副總統候選人范斯。路透

共和黨總統候選人、前總統川普 7月31日當著非裔記者的面，質疑競選對手、現任副總統賀錦麗 的族裔認同，稱她從印度裔「搖身一變成為黑人」，川普的搭檔范斯 則出言辯護，稱外界反應「歇斯底里」，還把賀錦麗比喻成「變色龍」。

川普當天受邀參加全國非裔記者協會（NABJ）在芝加哥的年會時質疑，賀錦麗「有印度裔血統，而且也一直宣傳她的印度裔血統。我不知道她是黑人，她在幾年前突然變成了黑人，現在她希望被當作黑人」。

川普還說，「所以我不知道她是印度裔，還是非裔？我兩者都尊重，但她顯然沒有，因為她一直都是印度裔，忽然之間轉身離開，變成黑人」。

根據國會山莊網站轉述NOTUS的報導，范斯搭乘競選專機在亞利桑那州跑行程時，記者團問到了川普在NABJ年會的發言。范斯對此表示，「老實說，我只覺得媒體對此的過度反應太過歇斯底里」。

范斯表示，川普不會照稿念說廢話訪談，「他其實面對懷著敵意的觀眾，回答了尖銳問題，針對他們反駁，但他實際上回答了他們」。

范斯說，「有一位不害怕走入敵境，並且真的回答一些尖銳問題的美國領導人，真是太好了」。

根據NOTUS報導，賀錦麗陣營與白宮迅速譴責川普，賀錦麗夫婿任德龍稱此事顯示「一個本來恐怖的人更糟糕版本」。范斯則告訴記者，這是誇大其詞，而賀錦麗就是滑頭。

范斯表示，川普「指明了賀錦麗基本的變色龍般本質，你們昨天看到了，她在喬治亞州，對喬治亞州的觀眾上演南方口音，而她是在溫哥華長大，這到底是怎麼回事？她不是她裝扮成的那個人」。

一名記者明確向范斯提問，是否質疑賀錦麗是不是非裔，范斯答稱，「我質疑的是，她為什麼根據面前是何種觀眾而呈現不同的姿態」。

范斯接著稱賀錦麗「在每個議題都變來變去，她是假貨、騙子，我們的整個競選活動將把這些事指出來，度過一段非常有趣的時間，看起來總統讓我們從容開始了」。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點