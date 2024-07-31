禁令有效 7月邊界逮捕人數估降30% 創拜登任內最低紀錄

從南部美墨邊境湧入的無證移民持續減少，7月截獲的無證移民數字較6月劇減30%，是拜登總統任內迄今最少無證移民湧入的一個月。(美聯社)

從南部美墨邊境湧入的無證移民 持續減少，7月截獲的無證移民數字較6月劇減30%，是拜登 總統任內迄今最少無證移民湧入的一個月，因而也提高了撤銷臨時庇護禁令的可能性。

海關與邊境保護局(CBP)兩名官員透露，7月在南部邊境截獲的無證移民約為5萬7000人，較6 月的8萬3536 人減少30%，也是拜登總統任內迄今單月最低的被捕數字。

拜登6月4日在白宮頒布行政命令，指示司法部及國土安全部禁止非法越境的移民在美尋求庇護。如果非法越境人數每天超過2500人，禁令就會持續生效，直到邊境巡邏隊一周內每天截獲非法越境人數平均不超過1500人，禁令才會解除。

自去年12月創下25 萬人非法越境的最高峰後，每月越境人數已持續減少，這個行政命令更進一步打擊無證移民來美意欲。

目前每天的截獲人數徘徊在 1600 至 1700 人左右。由於行政命令規定若截獲人數的7 天平均值下降到 1500 人以下，就會結束庇護禁令，CBP正為此做好準備，一旦達到7 天日均少於 1500 人即會撤銷。

這個情況除說明邊境無證入境現象有改善外，更有助白宮還擊共和黨 總統候選人、前總統川普及其他共和黨人的攻擊。他們經常利用無證移民話題，攻擊包括副總統賀錦麗在內的民主黨人造成邊境失控。

川普競選團隊7月30日起推出的一系列競選電視廣告裡，把肯定成為民主黨總統候選人的賀錦麗稱為「邊境沙皇」，指她擔任副總統後不久，就獲拜登任命負責解決南部邊境移民問題，然而卻以失敗告終。

賀錦麗在網路上發布的競選廣告，則表示由於川普及共和黨的反對，國會眾議院今年初無法通過邊境法案，這個法案最主要是增加對邊境巡邏人員和芬太尼偵查的資金。