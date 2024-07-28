國土安全部突襲搜查中國福耀玻璃美國廠

福耀玻璃俄亥俄州廠曾被作為中美雙贏的樣板，中國前駐美大使秦剛2022年9月8日還專門前往參觀，並稱希望福耀繼續擴大在美發展合作。（新華社）

全球最大的汽車玻璃供應商中國福耀玻璃，26日遭國土安全部 （Department of Homeland Security）突擊搜查位於俄亥俄州的廠房及其他27個地點，據報調查項目包括金融犯罪、勞工 剝削等。福耀玻璃28日下午發出公告指，福耀美國並非調查目標，並稱將全力配合政府部門調查，工廠的生產及交付不會受到影響，目前生產經營一切正常。

據福耀玻璃公告，福耀玻璃美國有限公司於26日上午10時左右接受美國聯邦政府 機構和支持當地執法人員的上門搜查。福耀美國主要是配合美國政府機構針對一家第三方勞務服務公司正在進行的調查工作。

公告續稱，據美國政府機構告知，福耀美國並非該調查的目標。當日下午5時左右，美國政府機構完成他們的現場工作後離開。在上述搜查期間，福耀美國當日生產部分作業暫停，但貨物運輸及交付未受到影響。搜索結束後，當天已經恢復正常作業，目前生產經營一切正常。

福耀玻璃表示，將密切關注上述事件的後續發展，並依照相關法律、法規和規範文件的要求，及時履行資訊揭露義務。

界面新聞此前指出，包括國土安全部在內的多個執法機構，26日上午對福耀玻璃俄亥俄廠及27個地點進行突擊調查，其中包括福耀玻璃位於該州的工廠。

代頓每日新聞（Dayton Daily News）表示，調查項目重點是金融犯罪、洗錢、勞工剝削和潛在的人口走私違法行為。目前美國執法部門正努力找到受害者，並蒐集調查相關證據。

稍早，據福耀玻璃美國公司向當地媒體提供的一份聲明，聯邦政府人員和當地執法人員到訪公司，調查也涉及部分供應商，福耀玻璃將「全力配合政府部門的調查」。該聲明亦強調，工廠的生產和交付不會受到調查影響。