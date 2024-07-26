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波音星際飛機滯留太空50天 2太空人仍無歸期

記者胡玉立／即時報導
於6月初駕駛星際飛機前往國際太空站的NASA太空人魏摩爾(左)和威廉斯(右)，因推進器故障遲遲未能解決，已經在太空滯留50天，而且歸期未定。(美聯社)
於6月初駕駛星際飛機前往國際太空站的NASA太空人魏摩爾(左)和威廉斯(右)，因推進器故障遲遲未能解決，已經在太空滯留50天，而且歸期未定。(美聯社)

截至25日，波音公司首次載人飛行的太空船「星際飛機」(Starliner)已滯留國際太空站50天；波音和太空總署(NASA)連日努力了解太空船故障原因，並試圖重現和測試困擾「星際飛機」的種種問題，目前已找到一些可能答案；但兩位太空人駕駛星際飛機返回地球的歸期，仍無法確定。

官員指稱，工程師在新墨西哥州透過地面測試，複製了「星際飛機」推進器點火方式，測試引擎超過1000次，終於找到一些可以解釋「星際飛機」首段旅程中，出現氦氣洩漏和推進器意外停止工作等問題的「根本原因」。

這番測試目的是要深入了解為何太空船推進器會意外關閉以及重新打開推進器會帶來什麼危險。透過測試，工程師理解問題「根本原因」是：推進器內部積聚熱量，可能導致鐵氟龍(Teflon，聚四氟乙烯)密封件膨脹，限制推進劑流動。

波音公司「商業載人計畫」(Commercial Crew Program)經理納皮(Mark Nappi)表示，這次測試「讓我們對於離站重返有了更多信心」。

但相關官員25日並未明確表示，當初駕駛星際飛機前往國際太空站的NASA太空人魏摩爾(Butch Wilmore)和威廉斯(Suni Williams)，是否會搭乘同一艘太空船返回地球。

NASA「商業載人計畫」專案經理史蒂奇(Steve Stich)表示，「使用星際飛機完成任務並帶著魏摩爾和威廉斯回家，有很多好理由。」但如果星際飛機最後未獲准將太空人帶回家，NASA已有應急方案。史蒂奇說：「我們必須正確完成整個過程，我們會有另一個關鍵的星際飛機任務管理團隊，審查所有推進器數據。」

NASA先前曾表示，星際飛機最多可在太空停留90天。

史蒂奇表示，波音和NASA本周末將繼續進行更多測試，仔細研究氦氣洩漏問題；波音與NASA「最快可能在下周稍晚」檢視星際飛機脫離太空站一事。

太空人 NASA 新墨西哥州

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