川普任內曾被警告 若嚴格制裁委內瑞拉 恐導致出走潮

委內瑞拉經濟將因制裁而重創，引發嚴重人道危機，其中包括大量出走潮。（美聯社）

華盛頓郵報26日報導，三名現任與前任美國政府官員指出，前總統川普 執政期間白宮 曾經接到警告，倘若對委內瑞拉嚴格制裁，委國經濟恐將垮台，數百萬委國人民紛紛出走鄰近國家。

消息人士說，2017年至2019年之間，國土安全部情報及分析辦公室(Office of Intelligence and Analysis)將機密分析報告送交白宮國家安全會議官員，也將至少四份報告呈送兩名國土安全部首長，分析報告評估內容是如果委內瑞拉經濟瓦解將對拉丁美洲遷徙潮造成如何影響。

川普政府收到評估分析之後，還是對總統馬杜洛(Nicolas Maduro)統治下的委內瑞拉祭出某些最嚴厲的制裁手段。贊成制裁的支持者說，委內瑞拉20年來殘暴侵犯人權，鐵腕制裁是必要的回應方式。

不過，馬杜洛迄今依然掌權，委內瑞拉無證客問題則成為美國2024年大選的敏感議題。20多名現任及前任官員說，大批委內瑞拉無證客從美墨邊境進入美國雖然發生於拜登 總統上台後，但川普政府官員對於制裁可能引發的效應相當憂心。

川普任內助理國務卿香農(Thomas Shannon)指出，當時曾經主張委內瑞拉經濟將因制裁而重創，引發嚴重人道危機，其中包括大量出走潮。他說，制裁顯然導致委內瑞拉人民加速外流，人潮向北前進只是時間問題。

前國家安全顧問波頓(John Bolton)為制裁委內瑞拉辯護，並說制裁手段非常重要，僅管並不成功卻能逼迫馬杜洛下台，至少可以限制馬杜洛能夠動用的資金。

委內瑞拉前總統查維斯(Hugo Chavez)在位時，人民便因為生活困頓而遠走他鄉，馬杜洛上台後經濟狀況持續惡化。川普任內的國務院及財政部官員說，美國制裁讓委國經濟進一步陷入絕境。

從2012年至2020年間，受到美國制裁影響，委內瑞拉石油產業受到遏阻，接觸國際市場的機會受到限制，委內瑞拉經濟因此縮水約71%，成為現代史上並非因為戰爭而導致的最大幅度國家經濟衰退。

2014年委內瑞拉爆發經濟危機之後，累計超過700萬人民已經離開祖國。委國民眾最初前往鄰近國家落腳，例如哥倫比亞、秘魯，許多人後來朝美國前進。根據聯邦主管機關統計，從2021年以來，累計80萬委國人民進入美國，拜登上台後入境人潮則屢創新高。