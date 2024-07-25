改變50年自由選座傳統 西南航空終改成分配座位

西南航空乘客登機中。（美聯社）

西南航空周四(25日)表示，計畫放棄堅持50年的自由選座傳統，將開始跟其他美國主流航空一樣，給乘客分配座位。

美聯社報導，西南航空表示研究過各種分配座位選項，進行過一系列測試，並且調查過乘客意見，發現過去幾十年來乘客的偏好發生了巨大變化，現在的乘客絕大多數希望在他們到達機場之前就知道座位會在哪裡。

西南航空這看似非傳統的登機方式，初衷是降低登機總時長，減少飛機和機組人員逗留在原地的時間，而不是為了營利；西南航空也因此提高了登機效率，能夠在每日飛行計畫裡面多安排進幾趟航班。這也使得西南航空在疫情 之前，跟其他美國航空公司相比，每年都能不虧損地運營。

所謂自由選座，跟其他航空公司不一樣的是，一般來說乘客會在購買機票之後得到一個座位分配，但是西南航空的乘客，只有在登機前24個小時辦理登機手續(check in)之後，才能確定在飛機上會有座位。但具體坐在哪裡，是根據乘客辦理登機手續的時間先後分配的：登記的前30人被分到A組，最遲登記的則會被分到C組；乘客在登機口按照1-60的號碼排隊，登上飛機之後自由選座，越早登機就越有可能得到靠窗或者走道的位置。

但慢慢地，西南航空開始允許乘客付額外的費用，得到優先辦理登記手續的機會。在西南航空為此進行的調查裡，八成乘客希望分配座位；許多乘客表示，自由選座的傳統，反而促使他們放棄西南航空而使用其他航空公司。

除了計畫開始進行座位分配，西南航空業計畫推出付費優等座(premium seating)，腿部的活動空間會更大；此外，還計畫首次推出紅眼航班。

據CNN，西南航空並未透露這項變化具體何時推出，只說今年九月會進行進一步討論。