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時間緊湊加上內部歧見 眾院共和黨支出法案恐告吹

記者顏伶如／即時報導
眾院共和黨團原本打算下周之前通過政府支出法案，但由於時間緊湊，內部意見分歧，計畫恐將告吹。(路透)
眾院共和黨團原本打算下周之前通過政府支出法案，但由於時間緊湊，內部意見分歧，計畫恐將告吹。(路透)

眾院共和黨團原本打算下周之前通過政府支出法案，但「國會山莊報」(The Hill)24日報導，由於時間緊湊，內部意見分歧，計畫恐將告吹。

報導指出，共和黨原本希望在8月休會之前讓12項年度支出法案全數通過，但黨內高層延後農業部與金融服務部門的支出表決，因為某些有關墮胎權的付加條款(riders)引發疑慮。23日晚間，原本排訂的能源部預算法案表決突然取消。

共和黨人士說，黨內高層希望本周提早進入8月休會。一名共和黨眾議員受訪時說，黨團辦公室直截了當告知下周不會表決。

眾院議長強生(Mike Johnson)上台時曾經承諾，除非12項支出法案都表決通過，否則眾院將不進入休會。

眾院多數黨領袖史卡利斯(Steve Scalise)23日對「國會山莊報」說，黨團高層24日將對下周行程做出正式宣布。

史卡利斯為截至目前為止的立法進度辯護，但坦承民主黨反對、共和黨內部歧見等挑戰，讓法案過關面臨考驗。

他說，民主黨對於所有撥款法案一律投下反對票，立法進度因此碰壁，某些共和黨成員對於某些法案同樣投下反對票。

史卡利斯說，所有政府支出的七成已經在眾院通過表決並送交參議院，「在某個時間點，參院也要開始做好他們的工作」。到目前為止，參院尚未針對2025會計年度支出法案完成任何表決。

報導指出，共和黨希望本周之內能夠完成能源部、內政部與其他相關計畫的全院表決，如果順利通過，年度政府支出計畫的半數便可望拍板。

共和黨 眾院 參院

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