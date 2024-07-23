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進口2公噸芬太尼原料 華男被起訴

記者張聲肇／即時報導
聯邦當局日前在德州破獲的走私兩公噸芬太尼原料的案件，被指是美國史上最大規模製毒案之一。圖為聯邦探員攜警犬搜查芬太尼。(路透)
聯邦當局日前在德州破獲的走私兩公噸芬太尼原料的案件，被指是美國史上最大規模製毒案之一。圖為聯邦探員攜警犬搜查芬太尼。(路透)

聯邦司法部官員宣布，探員逮捕了一名華裔男子，他主導的製毒行動屬美國史上最大規模之一；官員並讚揚偵破該集團是對抗芬太尼之戰向前邁進一大步。

德州南區聯邦檢察署22日宣布逮捕進口兩公噸原料以製造芬太尼的48歲華人方民肅(Minsu Fang, 譯音)，並於7月17日以共謀進口、出口、製造芬太尼等四項罪名起訴。

司法部長加蘭德指出，政府指控這名被告從中國進口足夠殺死數百萬美國人的芬太尼前體化學物(precursor chemicals)，「芬太尼是美國面臨最致命的毒品威脅，司法部全力打斷全球芬太尼供應鏈的每個連結」。

緝毒局局長米爾格拉姆(Anne Milgram)也表示，方民肅進口2000多公斤的芬太尼前體化學物  ，是緝毒局歷來查獲最多芬太尼前體化學物的沒收行動之一。

根據起訴書，方男和同謀者從中國進口製造芬太尼的原料到美國，接著送到墨西哥加工成藥丸，然後運回美國銷售。

調查人員說，方及同謀者用假標籤、謊報貨品內容、混雜產品等方式，逃避美國的法規，這些芬太尼產品遂得以躲過詳細的檢查，流入美國市場。

聯邦查緝人員於2023年8月到10月間，在德州拉瑞多(Laredo)沒收100批、超過兩公噸的芬太尼原料，數量足以製成好幾百萬顆毒藥丸，偵辦人員6月19日在紐約出示拘捕令，將方嫌逮捕。

聯邦檢察官韓達尼(Alamdar Hamdani)說，方民肅團隊製造出來的毒品可能流入休士頓，不過確切分布何處，無從得知。政府希望家長多和子女溝通，讓年輕人了解芬太尼的危險與害處。

韓達尼說：「你們的孩子認為他們服用的不過是Percocet、 Oxycodone、 Adderall等類鴉片興奮劑，殊不知得自朋友手中的這些藥丸，含有芬太尼，結果有些人服用後，第二天就不再醒來。奉勸家長，吃了一顆毒品丸不應當作死刑，但應設法戒掉。」

中國籍的方民肅被控的四項罪名若成立，每一項最重都可判處終身監禁，外加1000萬元罰款。

司法部 毒品 德州

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