馬斯克曬名人AI時尚走秀 驚見「習近平與小熊維尼」

(取自X@elonmusk)

關於中國最高領導人習近平 的話題向來敏感，近日特斯拉 創辦人馬斯克 （Elon Musk）卻在網路上分享一段知名人物的AI時尚走秀影片，其中還包括身穿東北花襯衫習近平，上面印著看起來像小熊維尼的圖案和縮寫「CCP」，代表執政的中國共產黨——這對專制中國來說是一種嚴重的蔑視，恐引發其他稍有常識的特斯拉高層擔憂。

從馬斯克的社群平台「X」上可見，他分享的人工智慧影片以恩雅舒緩的歌曲「Only Time」為背景，展示了一群世界領導人走在時尚T台上，畫面中顯示是一個接一個的知名人物AI時尚走秀，他們穿著的服飾都與自己的黑歷史或者最近的新聞有關，其中包括拿著鐵鍊的川普、拿著微軟當機畫面的比爾．蓋茲、坐輪椅的拜登、戴著金牌的金正恩等人，以及前總統柯林頓穿著藍色薄紗連身裙，參考了他曾經的情人莫妮卡·陸文斯基 (Monica Lewinsky) 臭名昭著的藍色服裝。

High time for an AI fashion show pic.twitter.com/ra6cHQ4AAu — Elon Musk (@elonmusk) 2024年7月22日

據Yahoo! Finance報導，特斯拉在中國的處境並不順利，銷售量大幅下滑，上市還需政府批准。馬斯克發布的這段影片直擊要害，被認為不尊重中國國家主席習近平，頗令人頭疼。

馬斯克周日在推特上發布了這段視頻，因此現在判斷中國將如何回應這種不尊重行為可能還為時過早。但其他人已經注意到了。特斯拉評論家布拉德·慕尼黑 (Brad Munchen) 在推特上評論了馬斯克的視頻，並提出了對特斯拉利潤的巨大影響。

「小熊維尼表情包在中國被禁止，因為它們是對習近平的侮辱，有些人說他看起來像小熊維尼，」他發文說。 「特斯拉在中國建立了最賺錢的工廠，該工廠到 2023 年創造了全球 70% 的利潤。一定是吸毒了才能在推特上發表如此魯莽的言論。」