拜登退選前 他以老母經驗投書：這不丟臉

佛萊斯諾蜂報民意論壇前總編輯韋伯以親身照顧母親的經驗，提到每個人喪失認知能力的方式和速度不同，但無人能避免老化的影響。圖為示意圖。(圖／123RF)

81歲的拜登 總統21日宣布退選，佛萊斯諾蜂報(The Fresno Bee)民意論壇前總編輯韋伯(Tad Weber)7月初曾投書「沙加緬度蜂報」(Sacramento Bee)，他以母親出現認知障礙及親身照顧的經驗，呼籲拜登的家屬勸退他。

韋伯80多歲的母親過去在聖塔芭芭拉(Santa Barbara)的老家獨立生活，幾個月前還可以開車，孰料她的認知能力迅速惡化。

這對韋伯而言堪稱一記重擊，住在佛萊斯諾郡的韋伯某天開車回老家，母親拿著一疊郵件請他幫忙處理，因為她再也無法處理這些保險 表格、銀行帳單和股票報告。

韋伯形容，這種老化現象就像母親家中不受歡迎的入侵者，她的生活在幾年前開始亮起紅燈；他意識到，母親需要幫助，無法再獨居度日。

拜登與前總統川普的辯論表現，即引起各界關注，韋伯根據自身經驗，闡述當孩子認知到年邁雙親開始頻繁出現認知衰退的跡象，必須認清這種狀況不會好轉。

81歲的拜登年老體衰，這並不丟臉且是他的現實，羞恥的是親屬無法接受這個不會改變的事實。

拜登退選之前，媒體即曾報導，拜登偏好將活動安排在上午10時到下午4時間，這符合韋伯協助母親的生活日常。她會悠哉享用早餐，上午10時許再次換好衣服並走出臥房，坐在她最喜歡的椅子上閱讀數小時，接著看她喜歡的連戲劇吃午餐，午睡前再讀一下東西。

韋伯的母親步履蹣跚，必須靠助行器輔助；新冠肺炎疫情 爆發後遠距工作的韋伯把臥室改成辦公室，每當母親穿過走廊，他都能聽見助行器摩擦地毯的聲音。

某日秋季上午，母親告訴韋伯，她繞著泳池散步，看著美妙景緻讓她很開心；然而，韋伯憂慮母親落水無法自救而溺斃，且當他辦公時，也不知道母親獨自逛去後院。

韋伯遂決定讓母親接受24小時的醫療照護，但母親起初無法接受必須離家的事實而憤恨不平；隨著歲月流逝，韋伯的母親很滿意目前的生活。今年春季，韋伯一家人歡慶她95歲生日。