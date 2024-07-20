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迪士尼員工投票授權罷工 為工會談判添籌碼

中央社洛杉磯19日綜合外電報導
圖為迪士尼員工17日在一場關於加薪和其他福利談判的示威上。(路透)
圖為迪士尼員工17日在一場關於加薪和其他福利談判的示威上。(路透)

加州迪士尼樂園的工會宣布，這座主題樂園的員工今天在一次全工會投票中授權罷工，為拒絕在「世界上最快樂的地方」進行勞動打開大門。

法新社報導，代表約1萬4000名迪士尼樂園度假區（Disneyland Resort）員工的工會自4月以來便一直與迪士尼就加薪和其他福利進行談判。

由於部分員工稱迪士尼做出反工會的行為，談判陷入僵局、緊張氣氛加劇。

根據工會聲明，高達99%的工會成員同意授權罷工。這給予工會領袖決定何時展開罷工、罷工持續時間以及條件的權利。

迪士尼本周表示，將「致力於」繼續進行訂於22日及23日的談判。如果談判如期舉行，這項罷工授權將提供工會成員談判的新籌碼。

迪士尼員工起義談判委員會（Disney Workers Rising Bargaining Committee）發表聲明說：「罷工永遠是勞工的最後手段，但這次強有力的投票結果表明，迪士尼樂園演職人員（cast member，指迪士尼員工）已經準備好並願意採取一切行動來抵制迪士尼的不當勞動行為，取得他們應得的合約。」

「針對不當勞動行為的罷工授權出現壓倒性結果，向公司傳達明確的訊息：『我們團結起來更加強大，不會被恐嚇戰術分化』。」

迪士尼 罷工 投票

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