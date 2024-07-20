密蘇里女子被控謀殺冤獄43年 判決推翻獲釋

密蘇里州一位姓漢姆（Sandra Hemme，圖中）的女子因被控謀殺遭判無期徒刑，但在服刑43年後，定罪判決被推翻，於今天獲釋。美聯社

密蘇里州 一位姓漢姆（Sandra Hemme）的女子因被控謀殺遭判無期徒刑，但在服刑43年後，定罪判決被推翻，於今天獲釋。

美聯社報導，現年64歲的漢姆被控於1980年在密蘇里州的聖約瑟（St. Joseph）持刀捅死圖書館員傑施克（Patricia Jeschke），而在契利科提矯正中心（Chillicothe Correctional Center）服刑。

據非營利司法機構「昭雪計畫」（Innocence Project）替漢姆申冤的律師團隊說法，她是美國歷史上已知坐牢最久的冤獄女受刑人。

法官今年6月14日裁定，漢姆的律師已提出「明確且具說服力的證據」證明她「確實無罪」，因此推翻定罪。但共和黨 籍密蘇里州檢察長貝里（Andrew Bailey）提出上訴反對將她釋放。

漢姆的律師歐布萊恩（Sean O'Brien）表示：「將一名無辜的人定罪太過容易，而要讓她出獄又比應有難度高許多，甚至高到法院命令都被無視的地步。釋放一個無辜的人不應該這麼難。」

過去1個月內，包括1名巡迴上訴法院法官、1個上訴法庭及密蘇里州最高法院都同意釋放漢姆，但她仍然被關在監獄 ，這讓她的律師和法律專家不解。

唯一阻礙漢姆重獲自由的是貝里，他向法院提出動議，試圖以數十年前的獄中攻擊案迫使她再服刑幾年。契利科提矯正中心典獄長也基於貝里的行動而起初拒絕釋放漢姆。