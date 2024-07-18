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川普將發表全代會壓軸演說 前國務卿龐培歐助講

中央社密爾瓦基18日專電
川普今天將正式以共和黨總統候選人身份發表演說。路透
川普今天將正式以共和黨總統候選人身份發表演說。路透

川普今天將正式以共和黨總統候選人身分發表演說，前國務卿龐培歐名列助講人之一。兩人曾緊密結盟，但在川普拒絕承認敗選後，龐培歐立場相左。如今這位抗中大將登台幫前老闆助陣，值得玩味。

為期4天的共和黨全國代表大會（Republican National Convention）緊接在川普（Donald Trump）閃過子彈及取得重大法律勝利後揭開序幕，今天進入最後一天，川普將在晚間10時許首度以總統候選人的身分發表演說，一般預料他會提到生死一瞬間的刺殺事件。

川普如王者般的登場前，一系列講者將上台助講，包括若干共和黨大咖及前國務卿龐培歐（Mike Pompeo）。

龐培歐曾任中央情報局（CIA）局長，他在瘦身有成後有意重返政壇角力，2022年開始在愛阿華、新罕布夏、南卡羅來納等州演講和打廣告，隔年又稱不會爭取2024年共和黨總統候選人提名，退出與川普較勁的場域。

龐培歐曾與川普走得近，起初拒絕承認現任總統拜登（Joe Biden）贏得2020年大選，但他2022年告訴泰晤士報：「當時副總統最終做出正確決定，確認選舉結果。」

這可以說是龐培歐與川普分家的跡象之一。當時川普拒絕承認敗選，前副手潘斯（Mike Pence）確認拜登勝選後，兩人失和。

如今將為川普站台，外界關注川普如果勝選，龐培歐是否有機會重返國安決策圈。一名華府智庫學者對中央社表示，川普高度重視忠誠度，龐培歐承認拜登勝選結果，基本上已被判出局，「老大很小氣的」。

龐培歐屬抗中大鷹派，立場友台，於2021年、與拜登政府交接的前夕宣布取消美台交往限制。

當時他在聲明中說，國務院數十年來制定複雜內規限制美台官員互動，美國政府如此片面做法意在安撫北京共產政權，但不會再如此。他宣布取消一切「自我施加的」限制，行政機關可將以往國務院發布的對台交往準則視為無效。

美國1979年與中華民國斷交、並與中華人民共和國建交，自此奉行以台灣關係法、美中三個聯合公報、對台六項保證為依據的一中政策，國務院多年來以複雜的對台交往準則限制美台官員往來。

共和黨全代會在威斯康辛州密爾瓦基（Milwaukee）舉行期間，駐美代表處舉行台灣代表團歡迎酒會，龐培歐也出席支持。

▼收聽播客版(Podcast)：

川普 龐培歐 共和黨

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